В сноуборд-парке «Горский» открылась трасса для вейкборда

Сноуборд — спорт с жесткой сезонной локализацией, и максимальный шанс на лидерство в нем имеют гористые регионы с длинным снежным сезоном. Лето для сноуборда — «ноль-пора», время для теоретической подготовки и прокачки общего тонуса. Если, конечно, сноубордист не получит альтернативу снегу. Такой альтернативой в сноуборд-парке «Горский» стала трасса для вейкборда — бассейн с реверсной канатной дорогой.

В появлении бассейна на горнолыжном комплексе нет противоречия: сноуборд и вейкборд состоят меж собой в прямом родстве, просто опорной материей для вейкборда служит не снежный склон, а водная гладь.

— Сноуборд, серфинг, вейкборд — родственные виды спорта со смежными спортивными компетенциями, — поясняет Антон Благовидов, заслуженный тренер России, директор государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду». — Доска для вейкборда похожа на сноубордическую, тем не менее они не идентичны. Вейкбордовая доска более легкая и жесткая. Физика вейкборда несколько иная, чем у сноуборда: вместо наклона — плоскость воды, сама вода тоже несет доску иначе, чем снег. Вейкборд, в отличие от сноуборда, не входит пока в олимпийскую программу. Тем не менее тренировки на вейкборде для сноубордистов очень ценны, очень эффективны для повышения их мастерства.

Трасса-бассейн сооружена в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», при поддержке областного министерства физической культуры и спорта. Обошлась она в 800 тысяч рублей. Глубина бассейна — 1,5 метра. Это безопасный параметр для всех возрастных категорий — поскольку в целевой аудитории нового спортивного объекта и самые маленькие спортсмены. Малыши учтены и в скоростном диапазоне буксировочного механизма. А максимальный, экстремальный режим для профи — 30 километров в час. Ходом буксировочного механизма управляет электроника. Но оператор для присмотра за установкой тоже задействован.

— Поначалу, на этапе отладки, трасса управлялась в ручном режиме, — вспоминает Антон Благовидов. — Скорости и направления каретки переключал оператор. Теперь же мы отладили автоматику — каретка меняет направление движения без участия оператора. Автоматически разворот более полезен дидактически — спортсмен быстрее привыкает к скорости, ко времени разворота. К слову, у нас подвеска тянущей каретки — самая высокая из возможных. Высота подвески имеет функциональное значение: чем выше трос, тем удобнее на нем выполнять сложные элементы.Это самая компактная вейкбордная трасса на открытом искусственном водоеме — меньше только трассы в закрытых помещениях. Но мы берем не размером, а качеством: по техническому решению она, как говорится, «выкручена на максималку». Технические решения — самые прогрессивные, как на вейк-трассах Таиланда, которые и служили для нас инженерным ориентиром. Фактически в инженерной трактовке мы повторили две самые популярные на Пхукете вейк-канатки.

Проходная способность — 5 человек в час. За наделю отточить мастерство могут 40 человек. А всего в школе сноуборда обучаются 260 спортсменов.

— Это число — разумный предел педагогической эффективности, — подчеркивает Антон Благовидов. — Увеличивать количественную емкость школы — это жертвовать качеством учебного процесса. Более разумным решением мы сочли систему филиалов — открыли филиалы в Советском районе, в Кольцово и Маслянино. А трассу для вейкборда мы продолжим дорабатывать. В этом сезоне сосредоточились на электронике и тестовой обкатке. А в следующем летнем сезоне улучшим благоустройство площадки, оснастим бассейн перилами. В общем, следующее лето для сноубордистов будет активной порой — с первых теплых дней, с первой теплой воды. И, конечно, это на пользу нашему конкурентному тонусу. В сибирской иерархии сноубордистов у Новосибирска высокие места, а такая трасса позволит закрепить звездный уровень нашего спортивного сообщества в этой иерархии.

Фото Наталья Манторова