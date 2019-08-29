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В сноуборд-парке «Горский» открылась трасса для вейкборда

Уникальный объект избавит новосибирских сноубордистов от мертвого сезона и закрепит лидерство нашего города во всесибирской спортивной иерархии.
  • 29/08/2019, 19:08
Автор: Игорь Смольников
В сноуборд-парке «Горский» открылась трасса для вейкборда
Фактически в инженерной трактовке она повторяет две самые популярные на Пхукете вейк-канатки.

Сноуборд  спорт с жесткой сезонной локализацией, и максимальный шанс на лидерство в нем имеют гористые регионы с длинным снежным сезоном. Лето для сноуборда  «ноль-пора», время для теоретической подготовки и прокачки общего тонуса. Если, конечно, сноубордист не получит альтернативу снегу. Такой альтернативой в сноуборд-парке «Горский» стала трасса для вейкборда бассейн с реверсной канатной дорогой.

В появлении бассейна на горнолыжном комплексе нет противоречия: сноуборд и вейкборд состоят меж собой в прямом родстве, просто опорной материей для вейкборда служит не снежный склон, а водная гладь.

— Сноуборд, серфинг, вейкборд — родственные виды спорта со смежными спортивными компетенциями, — поясняет Антон Благовидов, заслуженный тренер России, директор государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду».  Доска для вейкборда похожа на сноубордическую, тем не менее они не идентичны. Вейкбордовая доска более легкая и жесткая. Физика вейкборда несколько иная, чем у сноуборда:  вместо наклона — плоскость воды, сама вода тоже несет доску иначе, чем снег. Вейкборд, в отличие от сноуборда, не входит пока в олимпийскую программу. Тем не менее тренировки на вейкборде для сноубордистов очень ценны, очень эффективны для повышения их мастерства.

В сноуборд-парке «Горский» открылась трасса для вейкборда

Трасса-бассейн сооружена в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», при поддержке областного министерства физической культуры и спорта. Обошлась она в 800 тысяч рублей. Глубина бассейна — 1,5 метра. Это безопасный параметр для всех возрастных категорий поскольку в целевой аудитории нового спортивного объекта и самые маленькие спортсмены. Малыши учтены и в скоростном диапазоне буксировочного механизма. А максимальный, экстремальный режим для профи — 30 километров в час. Ходом буксировочного механизма управляет электроника. Но оператор для присмотра за установкой тоже задействован.

— Поначалу, на этапе отладки, трасса управлялась в ручном режиме, — вспоминает Антон Благовидов. — Скорости и направления каретки переключал оператор. Теперь же мы отладили автоматику — каретка меняет направление движения без участия оператора. Автоматически разворот более полезен дидактически — спортсмен быстрее привыкает к скорости, ко времени разворота. К слову, у нас подвеска тянущей каретки — самая высокая из возможных. Высота подвески имеет функциональное значение: чем выше трос, тем удобнее на нем выполнять сложные элементы.Это самая компактная вейкбордная трасса на открытом искусственном водоеме — меньше только трассы в закрытых помещениях. Но мы берем не размером, а качеством: по техническому решению она, как говорится, «выкручена на максималку». Технические решения — самые прогрессивные, как на вейк-трассах Таиланда, которые и служили для нас инженерным ориентиром. Фактически в инженерной трактовке мы повторили две самые популярные на Пхукете вейк-канатки.

В сноуборд-парке «Горский» открылась трасса для вейкборда

Проходная способность — 5 человек в час. За наделю отточить мастерство могут 40 человек. А всего в школе сноуборда обучаются 260 спортсменов.

— Это число — разумный предел педагогической эффективности, — подчеркивает Антон Благовидов. — Увеличивать количественную емкость школы — это жертвовать качеством учебного процесса. Более разумным решением мы сочли систему филиалов —  открыли филиалы в Советском районе, в Кольцово и Маслянино. А трассу для вейкборда мы продолжим дорабатывать. В этом сезоне сосредоточились на электронике и тестовой обкатке. А в следующем летнем сезоне улучшим благоустройство площадки, оснастим бассейн перилами. В общем, следующее лето для сноубордистов будет активной порой — с первых теплых дней, с первой теплой воды. И, конечно, это на пользу нашему конкурентному тонусу. В сибирской иерархии сноубордистов у Новосибирска высокие места, а такая трасса позволит закрепить звездный уровень нашего спортивного сообщества в этой иерархии.

Фото Наталья Манторова

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