«Ваш инвестор» усилил свои позиции в топе российских МФО

По данным рэнкинга компаний микрофинансового сектора, составленного Национальным рейтинговым агентством (НРА), по итогам 3 квартала 2019 года микрокредитная компания «Ваш инвестор» нарастила портфель и сумела подняться на одну строчку, расположившись на шестом месте в списке лидеров сегмента обеспеченных займов. Размер кредитного портфеля МКК «Ваш инвестор» на 01.10.2019 – 645 742 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что среди всех российских МФО, принявших участие в исследовании НРА, по величине портфеля займов «Ваш инвестор» занимает 25 позицию, по сегменту Installments – 13 место, а в сегменте займов для малого и среднего бизнеса располагается на 19 строчке.

Аналитики НРА отметили, что рост рынка микрозаймов в 3 квартале 2019 года несколько замедлился и составил порядка 8,5% (против 9,5% за 2 квартал 2019 г.). Сокращение общего числа компаний — участников рынка микрофинансирования в рассматриваемом периоде сопровождалось ростом объема займов, выданных МФО. Продолжило расти и число займов, и средняя сумма займа, как в розничном сегменте, так и в сегменте МСБ.

— В 2020 году мы ставим перед собой задачу продолжить наращивать долю рынка и увеличивать количество выданных займов. Эти цели будем достигать как за счет повышения уровня сервиса, качества услуг, роста технологичности компании, так и за счет выхода в новые регионы, — рассказал основатель и директор МКК «Ваш инвестор» Борис Комендантов.

ООО МКК «Ваш инвестор» – это современный сервис займов под залог автотранспорта для частных лиц и бизнеса. В 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело». Компания основана в Новосибирске и на текущий момент представлена в 13 городах России – Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти, Ростов-на-Дону, Краснодар и Казань.

Фото предоставлено пресс-службой компании