Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес россиян ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось в 1,5 раза.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 86% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась на 135% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74%. Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 51%.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу, уступив Красноярскому краю и Кузбассу. При этом жители области провели «Всемирный день шопинга» значительно активнее, чем в прошлом году – число посетителей и мобильный трафик в онлайн-магазинах увеличились почти в 2 раза.

Самыми популярными маркетплейсами в регионе стали AliExpress, Wildberries и Ozon. Более 55% новосибирцев искали на распродажах одежду и обувь, 13% – интересовались электроникой, 6% – книгами. Женщины потратили на шопинг в два раза больше трафика, чем мужчины. Наиболее активные интернет-покупатели кроме Новосибирска зафиксированы в Искитиме, Бердске и Карасуке.