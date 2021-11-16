Водителей будут штрафовать за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью мобильного приложения

Внести соответствующие изменения в законодательство поручил Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

— Завершить работу по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся: установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки, — говорится в документе.

Поручение дано правительству РФ. Кабмин также должен проработать передачу регионам отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. Срок исполнения поручения установлен до 1 июня 2022 года.

Ранее в Госавтоинспекции сообщали о возможности появления в РФ системы «Народный инспектор». Предполагалось, что благодаря ей любой человек, находящийся в России, сможет зафиксировать нарушение ПДД с помощью своего смартфона и передать соответствующее видео в ГИБДД.