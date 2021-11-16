Рекламодателям

Водителей будут штрафовать за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью мобильного приложения

  • 16/11/2021, 11:40
Автор:
Штрафы за нарушения ПДД
В России нарушителей правил дорожного движения в некоторых случаях будут штрафовать без составления административного протокола.

Внести соответствующие изменения в законодательство поручил Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

— Завершить работу по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся: установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки, — говорится в документе.

Поручение дано правительству РФ. Кабмин также должен проработать передачу регионам отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. Срок исполнения поручения установлен до 1 июня 2022 года.

Ранее в Госавтоинспекции сообщали о возможности появления в РФ системы «Народный инспектор». Предполагалось, что благодаря ей любой человек, находящийся в России, сможет зафиксировать нарушение ПДД с помощью своего смартфона и передать соответствующее видео в ГИБДД.

Фото: flickr.com автор: Vasil Kuzmichonak

617

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Путин нарушение ПДД мобильное приложение законопроект


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Омске экс-директор коммерческой организации осужден за хищение имущества на сумму более 84 млн рублей

11/11/2021, 15:00

Бывшего алтайского чиновника обвинили в превышении должностных полномочий

10/11/2021, 18:13

В Сибири экспорт обработанного леса в 5 раз превысил объёмы вывоза «кругляка»

02/11/2021, 12:17

За 9 месяцев сибиряки более 500 раз пожаловались в Банк России на кибермошенничество

01/11/2021, 15:04

Актуальный разговор

Интервью

Новосибирск может упустить шанс получить 150 новых остановок

Все материалы
Лента новостей

Новосибирск начинает активную подготовку к празднованию Нового года

16/11/2021, 15:40

Высокие потолки: преимущества и возможности

16/11/2021, 15:35

Борис Титов: Введение QR-кодов нужно приравнять к локдауну

16/11/2021, 15:14

ЦБ не исключает повышение ключевой ставки

16/11/2021, 13:58
Популярное

Что делать если ваш объект недвижимости сгорел, обрушился или снесен?

16/11/2021, 10:11

Visa с 2022 года отменит комиссию за переводы с карты на карту через телефон

15/11/2021, 18:12

Верховный суд заступился за добросовестного приобретателя и запретил забирать жилье

15/11/2021, 14:57

Губернаторов наделят правом отправлять в отставку мэров

15/11/2021, 13:32

Как распознать сахарный диабет и не допустить его появление

15/11/2021, 12:40

Какие документы лучше хранить в бумажном виде

15/11/2021, 10:16

Почему при лечении COVID-19 опасно зря назначать антибиотики

12/11/2021, 18:26
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Роман Казак: В Новосибирске всегда ощущаешь себя в тонусе. Что изменить в Новосибирске?
16/11/21, 11:56

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ: авиаперевозки в России в шаге от возвращения на доковидный уровень

16/11/2021, 15:49

Банк «Открытие» добавил в мобильный банк для МСБ сервис автоматического расчета налогов

16/11/2021, 14:51

ВТБ: доля онлайн-заявок на автокредиты выросла на треть

16/11/2021, 14:40

Аудитория Школы инвестора ВТБ удвоилась и превысила 200 тысяч уникальных посетителей в месяц

16/11/2021, 10:39

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом

16/11/2021, 10:32

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Борис Титов: Введение QR-кодов нужно приравнять к локдауну

ЦБ не исключает повышение ключевой ставки

В Новосибирске стартовали традиционные бюджетные баталии

Хлебопеки Сибири готовы отказаться от производства бюджетных сортов хлеба, если его цену не повысят на 15%

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Финансы

Повышение ключевой ставки

ЦБ не исключает повышение ключевой ставки

Начался прием заявок от бизнеса на новые «антиковидные» гранты

Льготные кредиты бизнесу под 3%. Новые условия

В регионе резко выросло количество банкротов

Собственники «Дяди Денера» опубликовали график расчетов с владельцами облигаций

Политика

Новости Новосибирской области

Экс-губернатора Новосибирской области повысили в Совете Федерации

Мэрия Новосибирска опасается ограничения полномочия

Очередной чиновник покинул мэрию Новосибирска

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Мандат получил преемник Александра Аксененко

Недвижимость

Недвижимость

Высокие потолки: преимущества и возможности

В областном правительстве игнорируют потенциальные аварийные дома

Группа «Эталон» начала разработку ЖК, который планирует построить в Кольцово

Большой выбор квартир: новосибирский застройщик формирует предложения на любой вкус

Барнаульская компания будет строить дом на Беловежской

Технологии

Новости Новосибирска

Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Робот новосибирского стартапа провел успешную диагностику трубопровода

Лаборатория промышленной робототехники откроется в Новосибирске

Новосибирские ученые разработали технологию защиты проводов от обрыва при обледенении

ROIDMI Eve Plus: избавьтесь от шерсти домашних животных без труда

Телекоммуникации

Новости компаний

Новосибирская область вошла в топ-3 регионов Сибири по интересу к мобильному шопингу

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

МегаФон и AliExpress Россия запустили «Мобильный ID» в приложении интернет-платформы

МегаФон предложил вахтовикам «заморозить» номер на время командировки

Агропром

Новости Новосибирской области

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Птицефабрика «Улыбино» готовится к запуску второй очереди инвестпроекта

Банки увеличили кредитование АПК на 22%

Транспорт

новости Новосибирска

Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

S7 Airlines в октябре перевезла более 1,5 млн пассажиров

Мэрия Новосибирска заключила «автобусный» контракт на 2,5 млрд рублей

Как выросли цены на популярные автомобили?

Новосибирцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка»

Медицина

Новости медицины

Врачи не исключают, что ковид может привести к появлению новых типов диабета

Обратитесь к ЛОРу, или Куда пойти лечиться?

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Авто

Новости Новосибирска

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

Новосибирск начинает активную подготовку к празднованию Нового года

ЦБ не исключает повышение ключевой ставки

Русфонд объявил сбор средств на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы для подростка

Количество желающих вакцинироваться растет

Первый шаг навстречу гимназии №3 сделан

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска