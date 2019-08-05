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Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по объему выдач ипотеки с господдержкой

  • 05/08/2019, 11:06
ВТБ за шесть месяцев 2019 года в рамках программы «Ипотека с господдержкой» провел около 3,2 тысяч ипотечных сделок почти на 10 млрд рублей.

ПАО Банк ВТБПрограмма льготной ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, пользуется наибольшим спросом в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Республике Башкортостан и Новосибирской области. При этом средняя сумма кредита в московском регионе составила 5,3 млн рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 3,5 млн рублей, в Новосибирской области – 2,7 млн рублей, в других субъектах — 2,2 млн рублей.

— В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, предложил лучшие на рынке условия по ипотечной ставке — 5% годовых. После чего продажи только за май и июнь выросли на 60% по сравнению с январем-апрелем. По рефинансированию мы предлагаем такие же условия, и с момента старта программы банк уже провел порядка 400 сделок на 700 млн рублей, именно поэтому мы ожидаем дальнейшего спроса среди семьей, которые подходят под эти условия, — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ (ПАО).

Программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок — до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

Фото: пресс-служба банка

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