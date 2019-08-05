OZON откроет сеть выдачи заказов в магазинах ГК «Обувь России»

Группа компаний «Обувь России» и интернет-компания OZON заключили партнерское соглашение, которое позволит онлайн-площадке вырастить сеть выдачи заказов в Сибирском федеральном округе на несколько десятков точек, а ритейлеру — увеличить трафик в свои магазины. Пункты выдачи заказов OZON открываются преимущественно в магазинах Westfalika — основного бренда «Обуви России». Сервис доступен уже в 71 торговой точке Сибири — в Красноярске, Барнауле, Абакане, Омске, Новосибирске, Канске, Лесосибирске, Черногорске, Минусинске и других городах, сообщила пресс-служба ГК «Обувь России».

В ближайший месяц их количество увеличится до 97. Помимо Сибири, партнерские пункты выдачи также открываются и на Дальнем Востоке. Всего же до конца августа в СФО и ДФО в общей совокупности их будет 127. Компании планируют увеличить это число минимум в 3,5 раза до конца 2019 года, масштабируя сеть на другие федеральные округа: Северо-Западный, Южный, Уральский, Центральный и Приволжский.

В магазинах «Обуви России» клиентам OZON доступен полный набор услуг: получение и оплата онлайн-заказов, а также возврат товаров.

— В первом полугодии 2019 года продажи OZON в Сибирском федеральном округе выросли на 168% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — потенциал спроса здесь очень высок, а реализовать его поможет развитие «последней мили». Благодаря партнерскому соглашению с «Обувью России» OZON сможет увеличить сеть пунктов выдачи заказов в Сибири на 42% уже до конца лета и моментально «дотянуться» до удаленных городов Сибирского ФО. Синергия офлайн- и онлайн-форматов открывает массу возможностей: по нашему опыту, трафик в магазины с пунктами самовывоза растёт в среднем на 10% и даже более, — комментирует директор по развитию инфраструктуры и сети самовывоза OZON Григорий Орлов.

«Обувь России» запустила проект «Пункты выдачи онлайн-заказов» в октябре 2018 года, и сегодня сотрудничает уже с пятью компаниями — крупным операторами российского логистического рынка. Всего к программе подключено более 600 торговых точек, через которые в первом полугодии выдано более 100 тыс. посылок. В среднем в сети «Обувь России» онлайн-покупатели получают 650-700 посылок в день, чаще всего электронику, парфюмерию, косметику, книги, одежду и обувь.

Партнеры проекта платят ГК «Обувь России» комиссию за выданные и принятые на возврат посылки, а также за каждый совершенный платеж. Всем получателям заказов компания выдает карты программы лояльности «Арифметика». Кроме того, проект влияет и на рост продаж — за 1 полугодие конверсия в покупки клиентов, которые приходят получить посылку и дополнительно приобретают в магазинах «Обувь России» товары или услуги, составила 4,5%.

Фото предоставлено пресс-службой компании