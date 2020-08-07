Новосибирская область возглавила рейтинг российских регионов в зарубежных СМИ

Второй год подряд Новосибирская область становится лидером рейтинга восприятия регионов РФ ведущими зарубежными СМИ. Рейтинг по итогам 2019 года представлен аналитическим агентством «Смыслография», входящим в коммуникационную группу «АГТ», и холдингом Dow Jones. Основное внимание иностранных журналистов привлекали тематика ТЭК и спорта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что среди регионов России в тройке лидеров по итогам 2019 года – Новосибирская область, Краснодарский край и Сахалинская область.

Наш регион удерживает первое место в рейтинге второй год подряд. Основные темы упоминаний – выступления в КХЛ клуба «Сибирь», рейтинг Новосибирска в прогнозах агентства Fitch, проекты и компании десятка отраслей. Так, в Новосибирске находится штаб-квартира компании «Обувь России», чьи релизы публикует Dow Jones – компания отчитывалась о финрезультатах, а также объявила, что в первом полугодии 2019 года открыла более 100 новых магазинов.

В пресс-службе «АГТ» Infopro54 уточнили, что в топе-тем также оказались выход международной компании CTS EVENTIM на российский рынок с приобретением Talent Concert International, которая организует мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Калининграде, Казани, Новосибирске и Владивостоке; запуск Ekosem-Agrar AG животноводческого комплекса в Новосибирске и визит бизнес-миссии представителей малого и среднего предпринимательства из 9 регионов (в т.ч. из Новосибирской области) в Баку.

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