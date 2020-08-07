Сибирский Сбербанк за время пандемии выделил 18 млрд рублей на проектное финансирование строительства

В преддверии Дня строителя, который в этом году празднуется в России 9 августа, Сибирский Сбербанк поделился результатами работы со строительными организациями. Так, с начала пандемии Сбербанк профинансировал 39 застройщиков в Сибири на общую сумму около 18 млрд рублей. Всего с начала года проектное финансирование получили 52 застройщика на сумму более 27 млрд рублей.

Также, во время пандемии коронавируса, покупатели жилья открыли в Сбербанке 3470 эскроу-счетов. С начала года года их было открыто более 4400. Эскроу-счет – это счет условного депонирования, средства на котором резервируются банком до момента сдачи дома в эксплуатацию. В случае, если застройщик не сдаст дом вовремя, средства со счета будут возвращены покупателю.

— Строительный рынок справляется с вызовом, опережая докризисные показатели. Все больше застройщиков обращаются к нам за проектным финансированием, и все больше клиентов желают улучшить жилищные условия. В июле текущего года Сибирский банк выдал жилищных кредитов на 15,3 млрд рублей, это наш исторический максимум. Причины оживленного спроса – появление программы государственной поддержки и неоднократное снижение ставок в течение года. Его следствие – мощный импульс развития строительной отрасли. Пользуясь случаем, хочу поздравить наших партнеров с профессиональным праздником и пожелать роста, стабильности и благополучия! — сказала председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Фото: пресс-служба банка