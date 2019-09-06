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Новосибирская область возьмет кредиты на погашение долговых обязательств

На сайте госзакупок размещены аукционы на предоставление региону возобновляемых кредитных линий.
  • 06/09/2019, 12:13
pravitelstvo

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объявило на сайте госзакупок аукционы на предоставление региону возобновляемых кредитных линий с установлением лимита задолженности в сумме 500 млн рублей. Всего объявлены семь аукционов на общую сумму почти 640 млн рублей.

Согласно документации, начальная цена контрактов составляет 91,4 млн рублей, процентная ставка — 8,25% годовых. Срок кредитной линии — чуть более 2 лет (810 дней).

Отмечается, что средства пойдут на финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств региона.

Срок подачи заявок — 16 сентября 2019 года. Дата проведения аукционов в электронной форме — 18 сентября 2019 года.

Напомним, что на 1 августа 2019 года государственный долг Новосибирской области составлял 35,1 млрд рублей.

Фото: Ростислав Нетисов

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