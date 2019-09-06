Save the date! 20 октября идём на TEDx

Спешим сообщить всем заинтересованным в саморазвитии, инсайтах и полезных знакомствах: 20 октября 2019 в Новосибирске состоится седьмая конференция TEDxNovosibirsk.

Что это?

TEDxNovosibirsk — место концентрации гениальных идей и людей, в котором вы обучаетесь в лёгком и приятном формате с элементами шоу, вдохновляетесь новыми идеями, знакомитесь с интересными людьми и получаете колоссальный заряд энергии и положительных эмоций.

О чём это?



Главная тема конференции TEDxNovosibirsk-2019 — «Дело Техники».

Объединённые общей темой, 11 спикеров-экспертов поделятся знаниями широкого спектра: от технологических процессов до нестандартных подходов в гуманитарных технологиях.

А спикеры кто?

Иван Ямщиков — исследователь искусственного интеллекта и когнитивных наук.

Тема выступления: «Почему мы думаем, что мы думаем?»

Иван расскажет, как алгоритмы искусственного интеллекта приближают нас к пониманию алгоритмов работы нашего собственного мозга.

Константин Зыков — авиатехник, выпускник факультета летательных аппаратов НГТУ.

Тема выступления: «Что мы знаем о безопасности перелетов?»

Константин будет говорить о технической составляющей безопасности полётов, о большой любви к самолётам и о том, почему не стоит бояться летать.

Татьяна Шнайдер — биолог, младший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН.

Тема выступления: «К каким открытиям нас приведут мини-мозги».

Татьяна расскажет, зачем она выращивает мини-мозги, и как они могут помочь человечеству в борьбе с генетическими заболеваниями.

Василий Дубейковский — эксперт и практик в территориальном брендинге.

Тема выступления: «Есть ли жизнь за МКАДом?»

Василий будет говорить о том, почему переезд в провинцию становится трендом и как можно создать сильный бренд для любого населенного пункта.

Павел Буков — врач-психотерапевт, психоаналитик, гипнолог.

Тема выступления: «Карьерный перелом. Трудоголизм и эмоциональное выгорание».

Павел объяснит, почему выгорание бывает заразно для всей команды, научит его распознавать и предотвращать.

Татьяна Ячменёва — практикующий врач-невролог.

Тема выступления: «Что побеждает болезнь: технологии или человек?»

Татьяна расскажет о собственном опыте выздоровления, которое казалось невозможным с точки зрения официальной медицины.

Дмитрий Трубицын — эксперт по техническим решениям для улучшения качества воздуха.

Тема выступления: «Как нам дышать чистым воздухом?»

Дмитрий расскажет о том, как сделать примеси в воздухе «видимыми» для человека, и как дышать «чище».

Больше информации о спикерах здесь.

Где это?

Седьмая конференция TEDxNovosibirsk пройдёт в Доме Ученых Академгородка (Морской проспект, 23).

Кое-что ещё

Приобретая билет, вы получаете возможность стать участником закрытых нетворкингов накануне и в день конференции.

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Фото предоставлено организаторами