Save the date! 20 октября идём на TEDx

Спешим сообщить всем заинтересованным в саморазвитии, инсайтах и полезных знакомствах: 20 октября 2019 в Новосибирске состоится седьмая конференция TEDxNovosibirsk.
TEDxNovosibirsk — место концентрации гениальных идей и людей, в котором вы обучаетесь в лёгком и приятном формате с элементами шоу, вдохновляетесь новыми идеями, знакомитесь с интересными людьми и получаете колоссальный заряд энергии и положительных эмоций.
Главная тема конференции TEDxNovosibirsk-2019 — «Дело Техники».
Объединённые общей темой, 11 спикеров-экспертов поделятся знаниями широкого спектра: от технологических процессов до нестандартных подходов в гуманитарных технологиях.
Иван Ямщиков — исследователь искусственного интеллекта и когнитивных наук.
Тема выступления: «Почему мы думаем, что мы думаем?»
Иван расскажет, как алгоритмы искусственного интеллекта приближают нас к пониманию алгоритмов работы нашего собственного мозга.
Константин Зыков — авиатехник, выпускник факультета летательных аппаратов НГТУ.
Тема выступления: «Что мы знаем о безопасности перелетов?»
Константин будет говорить о технической составляющей безопасности полётов, о большой любви к самолётам и о том, почему не стоит бояться летать.
Татьяна Шнайдер — биолог, младший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН.
Тема выступления: «К каким открытиям нас приведут мини-мозги».
Татьяна расскажет, зачем она выращивает мини-мозги, и как они могут помочь человечеству в борьбе с генетическими заболеваниями.
Василий Дубейковский — эксперт и практик в территориальном брендинге.
Тема выступления: «Есть ли жизнь за МКАДом?»
Василий будет говорить о том, почему переезд в провинцию становится трендом и как можно создать сильный бренд для любого населенного пункта.
Павел Буков — врач-психотерапевт, психоаналитик, гипнолог.
Тема выступления: «Карьерный перелом. Трудоголизм и эмоциональное выгорание».
Павел объяснит, почему выгорание бывает заразно для всей команды, научит его распознавать и предотвращать.
Татьяна Ячменёва — практикующий врач-невролог.
Тема выступления: «Что побеждает болезнь: технологии или человек?»
Татьяна расскажет о собственном опыте выздоровления, которое казалось невозможным с точки зрения официальной медицины.
Дмитрий Трубицын — эксперт по техническим решениям для улучшения качества воздуха.
Тема выступления: «Как нам дышать чистым воздухом?»
Дмитрий расскажет о том, как сделать примеси в воздухе «видимыми» для человека, и как дышать «чище».
Больше информации о спикерах здесь.
Седьмая конференция TEDxNovosibirsk пройдёт в Доме Ученых Академгородка (Морской проспект, 23).
Приобретая билет, вы получаете возможность стать участником закрытых нетворкингов накануне и в день конференции.
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Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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