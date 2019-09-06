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Новосибирские экологи выстраивают персонализацию

Общественники и эксперты разработали долгосрочную концепцию экологического развития Новосибирска.
  • 06/09/2019, 12:16
Автор: Игорь Смольников
Новосибирские экологи выстраивают персонализацию
«У них нет мегалофобии, нет слепой ненависти к городам, к технике и прогрессу».

Экология и урбанизация  не антонимы, не взаимно враждебные стихии, а упорядоченные составляющие прекрасного целого. Экоурбанизм  понятие, ставшее сквозным для программы экологического развития Новосибирска, представленной на вечеринке в честь книги «Судьба. Зеленый Новосибирск». Книга примечательна и стилистикой, и визуально-дизайнерским решением. В жанровом смысле она  осмысление успешного экоопыта мировых столиц и инвестиционно эффективных нестоличных городов, свод идей по экооптимизации Новосибирска, написанный в эстетике авторского эссе. Объем и глубина проработки вполне деликатны  без легковесности и поверхностности, свойственной брошюрам и прочим блиц-форматам, но и без академического многопудия глав и разделов.

 Мы старались, чтобы эта книга не была громоздкой,  поясняет выбор инфопропорций Игорь Украинцев, руководитель регионального отделения партии «Зеленых» в Новосибирске.  В проработке книги была изначально сделана ставка на насыщенную компактность. Емкий язык, баланс предметности и эмоциональности. Доктрины в виде томов-кирпичей сейчас никому не нужны. Для динамичного города и формат изложения идей нужен динамичный. Как творческий продукт — это открытый, долгосрочный проект, который будет пополняться новыми идеями, новыми концептуальными наработками. В общем, он стартовал автономно и не имеет политического контекста. По большому счету экодвижение в своем самом здоровом, изначальном воплощении и родилось вне политического контекста. Можно сказать, мы возвращаем экоидее ее естество.

Литературной персонификацией книги стала депутат заксобрания Дарья Украинцева, сумев при этом не затмить и собирательное творческое начало коллектива, создавшего книгу.

 «Судьба. Зеленый Новосибирск» — наш коллективный труд, в котором объединены идеи большого сообщества людей, профессионально причастных к развитию города,  подчеркнул Игорь Украинцев.  Например, ГК «Стрижи»  полновесный идейный партнер в этом проекте, поскольку концепция, в которой работают «Стрижи» — это и есть экологическое градостроительство. Практически все их проекты имеют проработанную экосоставляющую  и первый их жилмассив, тезка компании, и комплекс, где задумана огромная работа по оздоровлению озера, по интеграции живой природы в застройку. Нам нравится, как ГК «Стрижи» подходит к зеленой составляющей градостроительства, как работают в канве гуманной урбанизации. В свою очередь, экоспециалисты нашей команды  органичные партнеры «стрижовцам» в проработке аспектов проекта.

Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский свой опыт участия в работе над книгой оценил как вдохновляющий и в некотором смысле комплементарный для бренда:

 Нам очень лестно, что именно наши планировочные концепции авторы книги оценили как мастер-модель, как базу практических решений для дальнейшей, уже общегородской проработки. Тем более, что это вовлечение мы получили, так сказать, по органике бизнеса. То есть мы не привлекали внимание экосообщества каким-то специальным, нарочитым образом. Просто опирались в проектной и строительной работе на свое понимание «зеленой» красоты, «зеленой» гармонии. Например, на наших стройплощадках техническая нагрузка на их природное окружение сведена к минимуму. Защищены стволы деревьев, логистика стройплощадок такова, чтобы движение техники не было травматичным для экосистемы. Кроме того, экосоставляющую мы аккуратно вшиваем и в обживание наших проектов: сообщество жильцов у нас очень прониклось природоохранными идеями. Причем без пропаганды и давления с нашей стороны. А именно на коллективном разуме, даже на азарте в каком-то смысле. Например, отлично состоялись наши «Чистые игры». Люди были очень впечатлены количеством мусора, который собрали сообща, и преображением мест, где они так поработали.

Эстетику самой встречи можно было определить словами «лирический урбанизм»  в ней было поровну поэтического восторга перед природой и патриотичной симпатии к Новосибирску. Патриотизм этот был не «барабанным», а вполне акварельным. И не отрицающим сущность мегаполиса, что для экостиля достаточно небанально.

 Мы исходим из того, что, прорабатывая программу экоразвития, нужно уважать и специфику объекта работы  Новосибирска,  рассуждает Игорь Украинцев.  Не секрет ведь, что некоторые экоактивисты  они заодно еще и урбанофобы. То есть отрицают город как таковой. Мол, город  это зло абсолютное, оцениваемое без всяких нюансов. В их оценочной системе есть либо город-монстр, либо лес. Такие антонимы-абсолюты. Этой бескомпромиссностью экоидее нанесено больше вреда, чем пользы. Ведь глупо отрицать, что наша цивилизация в ее нынешнем виде  преимущественно городская. Соответственно, разрабатывая экопрограмму для Новосибирска, мы исходили из органики нашего города, его роли в жизни страны. И по художественному решению нашу акцию можно стилистически определить так — экомодернизм, урбанистический экоромантизм. Высокий урбанистический тонус Новосибирска  это объективно, это часть его «я». Мы его не сокрушаем и не оспариваем, мы его гуманизируем и гармонизируем. Наша миссия в этом!

Гостям мероприятия его тональность тоже импонировала.

 Порадовало, что это событие не заточено на сиюминутную политическую актуальность, на хайп,  резюмировал Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting У него долгосрочный идейный функционал. Это очень интеллигентно сделанная персонализация новосибирских экологов, их выход в публичное пространство. И именно с пакетом идей, с конкретикой, без отвлеченного прожектерства. И да, мне понравился здоровый реализм и создателей программы, и организаторов этого события. У них нет мегалофобии, нет слепой ненависти к городам, к технике и прогрессу. Этим они, на мой взгляд, отличаются от экоактивистов более крупных мегаполисов России и Европы. Они, условно говоря, не стремятся остановить развитие Города во славу Леса, они стремятся сделать это развитие более гармоничным, выверенным и продуктивным.

Фото: автора

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