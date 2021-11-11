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Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

  • 11/11/2021, 12:20
Автор:
Новости Новосибирской области
Восемь вагонов зерна из Искитима отправятся в Казахстан.

Производство этой высокоурожайной зерновой культуры в регионе увеличилось за год в 4 раза, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В Новосибирской области озимая тритикале выращивается давно, но интерес аграриев к этой культуре в последнее время значительно вырос: в этом году посевные площади тритикале увеличились сразу в 3,5 раза: с 3847 гектаров до 13631. Урожайность также получена более высокая: 39 центнеров с гектара (в 2020 году – 31 ц/га). В результате аграриям удалось собрать в этом году вчетверо больше зерна тритикале: 53,2 тыс.тонн.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Новосибирской области, в конце октября отправителю из Искитимского района были выданы фитосанитарные сертификаты для отправки 8 вагонов зерна тритикале общим весом 544 тонны в Республику Казахстан. Первая новосибирская тритикале, отправленная на экспорт, была выращена на территории области и прошла необходимые досмотр и отбор образцов для установления фитосанитарного состояния и подтверждения качества и безопасности.

Тритикале — зерновая культура, созданная человеком путем скрещивания пшеницы с рожью. Гибрид обладает высокой урожайностью, отличается морозоустойчивостью и неприхотливостью. В основном яровая и озимая тритикале применяется для производства всевозможных животноводческих комбикормов.

Фото: pixabay.com автор: etheriel

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Рубрики : Экономика Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : экспорт Минсельхоз по НСО зерно


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