Тарифы на домашний интернет и ТВ вырастут на 10%

Тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году могут вырасти на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily. Расчеты не касаются мобильной связи, оговаривается в исследовании.

По словам главы компании TelecomDaily Дениса Кускова, на это, помимо инфляции, влияет необходимость исполнять требования «закона Яровой» по сохранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

— На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих, — добавляет Денис Кусков.

При этом отмечается, что тарифы на домашний интернет и ТВ будут расти медленнее, чем в 2020 и 2021 годах. Издание подчёркивает, что провайдеры не всегда увеличивают тарифы напрямую: зачастую, поднимая ценник, они предлагают бонусы.