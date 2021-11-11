Новосибирск может упустить шанс получить 150 новых остановок

Иван Крючков, руководитель ГК «Интекко», с сожалением констатирует, что мэрия города с августа перестала выдавать разрешения на размещение новых остановок и не выходит на диалог с инвестором.

— Иван, мэрия Новосибирска сообщила, что учла предложения предпринимателей по модернизации остановок. Речь идет о потенциальной концессии и «гостевых маршрутах». Но ваша компания также выходила на муниципалитет с предложением о реформировании остановочной сети. Какова ситуация с его рассмотрением?

— Сложно комментировать. Мы, несмотря на то, что работаем над проектом модернизации остановок Новосибирска с 2018 года, не были приглашены на этот круглый стол. Я не видел никаких документов, нам никто не направлял никакую информацию.

Если говорить о нашем проекте, то мы не претендуем на «гостевые маршруты» и остановки, которые стали камнем преткновения в этой концессии. Мы изначально не пошли в эту тему, так как понимали, что там будет много проблем, связанных с торговлей. Но хочу напомнить, что в Новосибирске более 1300 остановочных платформ, так что свет клином не сошелся на тех 250, которые планируют включить в концессию.

Мы представили первую остановку в 2018 году. Это был технологически сложный продукт, так как предусматривал размещение объекта связи.

Напомню, сейчас идет смена поколений сотовой связи с 4G на 5G, и этот процесс предполагает увеличение плотности сети в 3-5 раз. Мы вышли с предложением к муниципалитету Новосибирска, чтобы не ставить обычные мачты связи в виде столбов и опор, а сделать что-то более полезное для города и общества: совместить их с сетью остановок с «умным» блоком. Мы инвестировали в НИОКР, разработали проект, который не имеет отношение ни к торговле, ни к рекламе, и при поддержке сотовых операторов получили востребованную историю.

Первая остановка на «Звездной» была минимальным возможным продуктом в вандалоустойчивом формате. (но это не сильно помогло: в 2021 году на остановке выломали «умный» блок и свет. Весной компания планирует поставить монитор в новом исполнении и новый свет).

После этого мы изготовили предсерию остановочных комплексов — 7 штук, в процессе дорабатывали продукт, исправляли ошибки, приводили внешний облик остановок в соответствие с требованиями департамента архитектуры Новосибирска, и в 2021 году были готовы к серийному производству. Мы постоянно доводили эту информацию до муниципалитета и на встречах, и на публичных мероприятиях: в рамках круглых столов на форумах «Технопром» и «Гортех». Мы готовы были модернизировать до 150 объектов, а в перспективе — и до 30% от всей остановочной сети города, без копейки бюджетных средств. Их обслуживание мы тоже брали на себя при вменяемой динамике развития. Но процесс неожиданно остановился. С марта 2020 года не понимаем, что происходит. Разрешения на размещение новых остановок нам выдавать перестали. На наши письма отвечали выборочно или так, что вообще было непонятно, о чем именно идет речь. Например, «…мы согласовываем ваш проект для дальнейшего согласования».

С мэром Новосибирска мы встречались в августе 2021 года, примерно через месяц после того, как открыли остановку на «Уюте». На этой встрече изложили суть проблемы, представили предложение об около 50 объектах, которые могли бы построить в сезон 2021-2022. Потом нас уведомили: спасибо, ребята, но мы опять будем делать концессию.

Конечно, мы не остановили свою работу по развитию сети, но пока делаем акцент на совмещение мачт связи с «умными» светофорами, опорами освещения.

— С какими еще проблемами столкнулись при работе над проектом сети остановок?

— Изначально был диалог о разделении полномочий. Инвестор устанавливает и оснащает остановки, а за их содержание отвечает муниципалитет. В итоге получилось, что инвестор должен следить за содержанием объектов, убирать их, оплачивать интернет, свет и отопление, проводить благоустройство прилегающей территории. По действующим объектам мы были поставлены перед фактом об обязательном выполнении этих работ. Никакого диалога не было, только монолог в уведомительном порядке: будет так, а не иначе.

То, что мы увидели, работая с проектом по модернизации остановок, — «голубая мечта» мэрии: взять проблемы и полностью переложить их решение на предпринимателей. Но, на мой взгляд, эта работа должна быть взаимовыгодной. Часть задач бизнес действительно готов выполнять, чтобы получить разрешение для работы на объекте, но некоторые он самостоятельно решить просто не в состоянии. Например, предприниматель должен обеспечить запись и хранение видео в течение 30 дней в стационарных местах. Это технически возможно, но дорого и ненадежно, так как жулики будут выламывать это оборудование. Сегодня есть технические решения, позволяющие хранить эту информацию в едином центре, — и это гораздо выгоднее с точки зрения финансов.

Еще один нюанс. По закону о персональных данных мы не можем предоставлять эту видеоинформацию третьим лицам, только через официальный запрос в милицию. Допустим, рядом с остановкой происходит какое-то происшествие. Пока люди проходят все эти инстанции, записи уже нет — этот вопрос нужно решать централизованно, так как он будет возникать на всех остановках, оснащенных видеонаблюдением.

Еще один важный момент, который, на мой взгляд, стал камнем преткновения именно в остановочной концессии, — торговля. Предприниматели, занимающие эти места, часто работают не один десяток лет. У кого-то еще есть действующие договоры, у кого-то уже нет, и они не могут добиться их продления, но люди зарабатывают деньги, они готовы участвовать в проекте на долгосрочной основе, вкладывать свои средства. Однако они просят предоставить им четкие и прозрачные правила игры, а не ставить сверху непонятного «дядю-концессионера», который будет навязывать свои условия.

— Можете с точки зрения эксперта оценить техническую начинку остановок в новой концессии?

— Еще раз напомню, что никаких документов я не видел, но если судить по тому, что пишут СМИ, лично у меня возникает много вопросов к «умному» блоку.

Во-первых, судя по всему, в блок будет включен Wi-Fi и зарядка для телефонов. На мой взгляд, это в корне противоречит концепции «умной остановки». Все, что человека задерживает на остановке, — это плохо. Среди тех, кто пользуется общественным транспортом, много пожилых людей, людей с ограниченными возможностями. Создавая точки бесплатного доступа к Wi-Fi, мы фактически создаем места притяжения для молодежи, которая будет тусоваться на таких объектах, мешая другим пассажирам. Остановка нужна для того, чтобы прийти, сформировать маршрут, дождаться транспорта и уехать.

Во-вторых, «бесплатный» Wi-Fi, простите, за чей счет? Его тоже должен будет оплачивать предприниматель? На мой взгляд, если и делать бесплатный Wi-Fi, то в транспорте, чтобы человек мог им воспользоваться в процессе передвижения.

В-третьих, у нас нередко происходят ситуации, когда к людям, ожидающим транспорта на остановке, начинают приставать асоциальные личности. Либо человеку может стать плохо на остановке или в радиусе действия видеокамер. Маловероятно, что кто-то из проезжающих на машине остановится, чтобы помочь. Вот для этого может подойти видеоаналитика. С помощью машинного зрения система может автоматически вычислять такие ситуации и передавать вызов в милицию, а оператор может вызвать соответствующую службу сам, видя ситуацию своими глазами (камерами кругового обзора), или голосом по видеосвязи попробовать повлиять на ее развитие.

Еще раз подчеркну, что «умность» — это не розетки и Wi-Fi, а то, как сделать город безопасным, используя возможности беспроводной связи, стационарные объекты транспортной инфраструктуры.

Для этого есть все возможности, но нас никто не хочет даже слушать.

Беседовала Юлия Данилова