Новосибирская область вступила в состав международного туристического союза «Великий чайный путь»

23 июня 2019 года в городе Уланчаб автономного района Внутренней Монголии (Китай) в рамках инновационного форума по развитию культурного туризма «Великий чайный путь» состоялось торжественное вступление Новосибирской области в члены международного туристического союза «Великий чайный путь». В Форуме приняли участие представители органов власти в сфере туризма Китая, России и Монголии, а также представители туристских организаций трех стран, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Отмечается, что на 4-ой Конференции министров туризма Китая, России и Монголии руководители туристических ведомств обсудили вопросы развития и дальнейшего продвижения бренда «Великий чайный путь».

Кроме того, в рамках форума организована выставка, которая продлится до 1 июля, включающая в себя картинную галерею «Великий чайный путь», тематическую выставочную зону «Великий чайный путь», зону сувенирной продукции «Великий чайный путь». На выставке организована работа стенда Новосибирской области, на котором представлен туристический потенциал нашего региона.

Фото: пресс-служба регионального минэкономразвития