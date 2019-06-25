В новосибирской мэрии грядет новая отставка

Заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин подал заявление об отставке. Пока оно мэром города не подписано. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источники в мэрии. Примечательно, что уже на июньской сессии горсовета Новосибирска Сафуллина не было. А в качестве исполняющего обязанности вице-мэра по вопросам городского хозяйства выступал начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. В то же время до подписания заявления мэром Сафиуллин продолжает оставаться в своей должности.

Ранее ряд новосибирских СМИ уже предрекал уход вице-мэра с должности в связи с подачей им конкурсной заявки на замещение вакансии директора ФГУП «УЭФ». Но занять эту должность ему не удалось. Предположительной причиной ухода может быть недавний скандал вокруг строительства станции метро «Спортивная», проект которой получил отрицательное заключение госэкспертизы.

В комментарии InfoPro54 Данияр Сафиуллин подтвердил факт предстоящего ухода. Однако о его причинах говорить отказался. По словам вице-мэра, решение об уходе из исполнительной власти муниципалитета он принял для себя уже давно.

— Еще в ноябре-декабре 2018 года я подумывал поменять место работы, — говорит собеседник издания. — Сейчас такой момент наступил. Не очень хорошее настроение, но вынужден делать такой шаг. Управление городским хозяйством мне очень нравится. Что такое городское хозяйство? Под землей у нас на глубине до 28 м находятся шахтные колодцы, системы канализации, до 30 метров над землей — линии электропередач. Это все городское хозяйство. Водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, организация работы общественного транспорта, координация работы всего сетевого комплекса, предупреждение техногенных катастроф, ремонт и содержание дорог, переселение из ветхого жилья — я могу перечислять до вечера вопросы моей компетенции. Думаю, достаточно мест для того, чтобы найти работу. Предложат — буду рассматривать. Я еще и управленец по военному образованию — военное и административное управление.

В то же время в комментарии редакции вице-мэр делает оговорку про возможное давление как причину ухода.

— На меня трудно давить, — говорит Сафиуллин. — Этим и был вызван мой уход из мэрии. Некоторые издания пишут, что «Локоть уволил Сафиуллина». Вспоминают плохую уборку по городу, проектно-сметную документацию по станции «Спортивной» и некоторые другие больные для горожан вещи, по которым якобы Локоть уволил Сафиуллина. Но я уже сказал, что свое решение принял давно — и тогда же сказал об этом мэру и другим людям, с кем имею контакт, с кем реализовывал какие-то проекты в городе. Неправду пишут, что Локоть меня уволил за плохую работу. Есть очень хорошее выражение — «весна покажет».

Также собеседник издания опроверг появившуюся в ряде городских СМИ информацию о своем возможном участии в выборах мэра в качестве кандидата от партии «Родина». По словам чиновника, подобные предложения ему не поступали и сам он участвовать в выборах не хочет.

Напомним, на прошлой неделе свой пост в мэрии покинул директор МУП «Горзеленхоз» Александр Сумин. В конце недели в распоряжении редакции появился приказ мэра Новосибирска Анатолия Локтя о назначении нового начальника МУП «Хозяйственное управление» взамен ранее занимавшего эту должность Рината Латфуллина. Кадровые перестановки произошли и в правительстве Новосибирской области, когда свои посты покинули министр экономического развития Ольга Молчанова и вице-губернатор Александр Дубовицкий.

Данияр Сафиуллин родился в 1962 году в Узбекской ССР. В 1983 окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище. В 2001 году — Академию гражданской защиты МЧС России. С 1979 по 2011 служил в Вооруженных Силах РФ. Имеет звание генерал-лейтенанта и государственные награды. В 2011-2012 годах — начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска. В 2012-2014 годах, помимо начальника департамента, является заместителем мэра Новосибирска. В 2014-2015 годах — просто начальник департамента. С мая 2015 года — заместитель мэра Новосибирска. Курирует департаменты энергетики и ЖКХ, транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, чрезвычайных ситуаций, МКП «Дирекция строительства транспортных сооружений» и МКП «Комитет мэрии Новосибирска по вопросам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами «Новосибгорресурс».

Фото с сайта мэрии Новосибирска