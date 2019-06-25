Ситуация с НИИТО и клиникой Мешалкина повлияет на отрасль

— Конечно, история, которую мы сейчас наблюдаем вокруг ФГБУ ННИИТО им. Л.Я. Цивьяна и НМИЦ им. академика Е.Н.Мешалкина, негативно повлияет на развитие этой отрасли. Во-первых, это определенный имиджевый удар. Во-вторых, это потеря времени на смену руководителей, вхождение их в курс дела, принятие решений. Но мы надеемся, что задержка не будет критична для развития отрасли, а также предприятий-партнеров центра Мешалкина, — заявил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее в открытом письме, распространенном через СМИ, экс-директор клиники Мешалкина Александр Караськов отмечал, что новое руководство расторгает заключенные контракты с поставщиками, которые длительное время обеспечивали работу клиники.

— Еще раз повторяю, конечно, какая-то определенная пауза возникнет в связи со сменой руководства. Будем стараться, чтобы эта пауза была некритичной, — добавил губернатор.

Травников также напомнил, что регион сопровождает и заинтересован в реализации двух крупных проектов на базе клиники Мешалкина. Это развитие собственно центра в рамках федеральной программы с подтвержденным финансированием, а также совместный проект НГУ, центра имени Мешалкина и госкорпорации «Ростех» по радиомедицине.

В качестве примера он привел компанию ООО «Ангиолайн», которая тесно сотрудничает с клиникой Мешалкина. По его словам, это достаточно известный производитель стентов и другой инновационной медицинской продукции, имеющий контракты не только с Мешалкина, но и со многими другими клиниками в стране.

Напомним, в правительстве области создана рабочая группа во главе с вице-губернатором Андреем Жуковым, которая совместно с федеральным минздравом, ФГБУ НИИТО, АНО НИИТО и ООО «ТехинКом» прорабатывает вопрос сохранения клиники и медтехнопарка.

На минувшей неделе стало известно, что налоговая подала иск о банкротстве АО «НЭВЗ-Керамикс», активно сотрудничавшего с НИИТО по внедрению новых разработок — инновационных высокотехнологических керамических изделий. В открытом письме Александр Караськов сообщал, что после многочисленных проверок число операций в НИИТО сократилось с 17 тысяч до 1,5 тысяч, а также уволилась большая часть высококлассных специалистов.

ФГБУ ННИИТО им. Л.Я. Цивьяна и НМИЦ им. академика Е.Н.Мешалкина представляют в регионе учреждения высокотехнологичной медицины. Ранее активно сотрудничали с местными инновационными предприятиями, в том числе резидентами Медтехнопарка, по разработке новых медицинских изделий, их внедрению в медицинскую практику, проведению обучающих курсов для врачей из других регионов.

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