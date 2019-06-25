Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Ситуация с НИИТО и клиникой Мешалкина повлияет на отрасль

Правительство области надеется, что задержка не будет критична для развития высокотехнологичной медицины, а также предприятий-партнеров медцентров.
  • 25/06/2019, 18:52
Автор: Юлия Данилова
Ситуация с НИИТО и клиникой Мешалкина повлияет на отрасль
История вокруг ФГБУ ННИИТО им. Л.Я. Цивьяна и НМИЦ им. академика Е.Н.Мешалкина — это определенный имиджевый удар.

— Конечно, история, которую мы сейчас наблюдаем вокруг ФГБУ ННИИТО им. Л.Я. Цивьяна и НМИЦ им. академика Е.Н.Мешалкина, негативно повлияет на развитие этой отрасли. Во-первых, это определенный имиджевый удар. Во-вторых, это потеря времени на смену руководителей, вхождение их в курс дела, принятие решений. Но мы надеемся, что задержка не будет критична для развития отрасли, а также предприятий-партнеров центра Мешалкина, — заявил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее в открытом письме, распространенном через СМИ, экс-директор клиники Мешалкина Александр Караськов отмечал, что новое руководство расторгает заключенные контракты с поставщиками, которые длительное время обеспечивали работу клиники.

Экс-директор клиники Мешалкина обратился к президенту РФ

Экс-директор клиники Мешалкина обратился к президенту РФ

Травников также напомнил, что регион сопровождает и заинтересован в реализации двух крупных проектов на базе клиники Мешалкина. Это развитие собственно центра в рамках федеральной программы с подтвержденным финансированием, а также совместный проект НГУ, центра имени Мешалкина и госкорпорации «Ростех» по радиомедицине.

— Еще раз повторяю, конечно, какая-то определенная пауза возникнет в связи со сменой руководства. Будем стараться, чтобы эта пауза была некритичной, — добавил губернатор.

Что будет с проектом по расширению клиники Мешалкина?

Что будет с проектом по расширению клиники Мешалкина?

В качестве примера он привел компанию ООО «Ангиолайн», которая тесно сотрудничает с клиникой Мешалкина. По его словам, это достаточно известный производитель стентов и другой инновационной медицинской продукции, имеющий контракты не только с Мешалкина, но и со многими другими клиниками в стране.

Напомним, в правительстве области создана рабочая группа во главе с вице-губернатором Андреем Жуковым, которая совместно с федеральным минздравом, ФГБУ НИИТО, АНО НИИТО и ООО «ТехинКом» прорабатывает вопрос сохранения клиники и медтехнопарка.

На минувшей неделе стало известно, что налоговая подала иск о банкротстве АО «НЭВЗ-Керамикс», активно сотрудничавшего с НИИТО по внедрению новых разработок — инновационных высокотехнологических керамических изделий. В открытом письме Александр Караськов сообщал, что после многочисленных проверок число операций в НИИТО сократилось с 17 тысяч до 1,5 тысяч, а также уволилась большая часть высококлассных специалистов.

ФГБУ ННИИТО им. Л.Я. Цивьяна и НМИЦ им. академика Е.Н.Мешалкина представляют в регионе учреждения высокотехнологичной медицины. Ранее активно сотрудничали с местными инновационными предприятиями, в том числе резидентами Медтехнопарка, по разработке новых медицинских изделий, их внедрению в медицинскую практику, проведению обучающих курсов для врачей из других регионов.

Фото автора

Популярное с сайта

«РосАгроМаркет» сдвинул сроки сдачи объекта в ПЛП

«РосАгроМаркет» сдвинул сроки сдачи объекта в ПЛП

25/06/2019, 16:35
По словам губернатора области, компания ведет переговоры о получении банковских кредитов на проект.
Студенты НГТУ НЭТИ разработали программу для управления «умными теплицами»

Студенты НГТУ НЭТИ разработали программу для управления «умными теплицами»

25/06/2019, 16:12
В течение осеннего семестра 2019 года планируется работа над промышленным образцом, который будет автоматизирован.
Спорный закон о делегировании приняли в двух чтениях

Спорный закон о делегировании приняли в двух чтениях

25/06/2019, 13:53
Формально — чтобы упорядочить законодательство в трех районах, где вместо выборов депутатов делегируют в органы власти.

Актуальный разговор

Эхо далекого прибоя

Эхо далекого прибоя

Все материалы
Новости

В Новосибирской области закуплено 12 тысяч доз полисахаридной менингококковой вакцины

25/06/2019, 18:57

Новосибирская область вступила в состав международного туристического союза «Великий чайный путь»

25/06/2019, 18:46

В новосибирской мэрии грядет новая отставка

25/06/2019, 18:23

Орггруппа из Новосибирска совершила незаконные валютные операции в размере более 135 млн рублей

25/06/2019, 17:47

«Технопром» сохранит повестку 2018 года

25/06/2019, 17:35

«РосАгроМаркет» сдвинул сроки сдачи объекта в ПЛП

25/06/2019, 16:35

Студенты НГТУ НЭТИ разработали программу для управления «умными теплицами»

25/06/2019, 16:12

Спорный закон о делегировании приняли в двух чтениях

25/06/2019, 13:53

Совокупный портфель просроченной задолженности россиян превысил 852 миллиона рублей

25/06/2019, 13:32

Гарантийный фонд предоставил поручительства на 690,3 млн рублей

25/06/2019, 13:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска