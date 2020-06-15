Новосибирская область вышла на коронавирусное плато

По прогнозам на ближайшую перспективу, рост числа инфицированных коронавирусом в Новосибирске прекратится, но инфекция пойдет «гулять» по районам области. Такие данные на оперативном совещании в правительстве региона озвучил руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов со ссылкой на понедельные тенденции по росту числа выявленных случаев. В частности, как сообщал глава ведомства, за 20 неделю заболели 481 человек, 21 — 561, 22 — 701, 23 — 734, за последнюю, 24 неделю — 746. Темп прироста, по данным управления, с 20 по 21 неделю составлял 16,6%, потом — 24,9%. Затем пошло постепенное снижение до 4,7%. Последняя неделя — 1,6%. За последние четыре дня средний темп прироста заболевших составляет 2,7%. Ранее он составлял более 3%.
— Новосибирск достиг своих пиковых значений, достиг плато, — говорит Щербатов об областном центре. — Дальше вирус, вероятно, пойдет по районам области. Поэтому необходимо активизировать работу по проведению профилактических мероприятий, чтобы не получить дальнейшего распространения заболевания.
Стоит отметить, что в конце мая о выходе на плато уже на федеральном уровне заявил и президент России Владимир Путин, о чем сообщили федеральные СМИ.
— Мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом, — сообщил глава государства в интервью телеканалу «Россия». — Уверенно, с минимальными потерями… У нас расширенное правительство работает как одна команда. Я имею в виду и правительство, и руководителей регионов. Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас взял и сказал: «Не будем делать то, что президент говорит, мы считаем это нецелесообразным».
В настоящее время, по информации регионального штаба по противодействию коронавирусной инфекции, количество подтвержденных лабораторно случаев — 4,3 тысячи. Вылечились с нарастающим итогом 2,1 тысячи человек (60% от общего количества). Летальных исходов — 57. Количество подтвержденных проведенных тестов — 154,8 тысячи. 14 человек находятся на искусственной вентиляции легких, 47 — в отделениях реанимации интенсивной терапии.
При этом данные цифры, названные чиновниками, уже ставили под сомнение общественники, в частности, представители избирательной коалиции «Новосибирск 2020». Они обратили внимание на ряд интересных «вирусных» показателей, наталкивающих на выводы о возможных махинациях с цифрами по количеству реально заразившихся. Как отметили общественники, последние несколько недель число ежедневно инфицированных в регионе держится на строгой отметке от 100 до 110 человек, в то время как в других регионах фиксируется гораздо больший разброс по дням — в один день может быть более 100 человек, в другой — намного меньше. Во-вторых, в пределах данных 100-110 человек четко соблюдается соотношение взрослых и детей — чем больше выявлено заразившихся детей, тем меньше взрослых, и наоборот.
— Как видите, в Новосибирске у коронавируса строгий план, который укладывается в диапазон от 100 до 110 заболевших, — прокомментировал эти данные координатор Фонда борьбы с коррупцией в Новосибирске, экс-кандидат в мэры Сергей Бойко в трансляции на своем интернет-телеканале. — При этом количество тестов может быть разное: может быть 3 тысячи, 5 тысяч, 1 тысяча, но заболевших все равно будет от 100 до 110. Вот такой у нас в Новосибирске строгий коронавирус с четкими нормами. Но в плане детей коронавирус совершенно неразборчив и умудряется заражать то 0 детей, а то и 20. Поскольку количество детей меняется от 0 до 20, то, чтобы попасть в заданный план от 100 до 110, коронавирусу приходится разборчиво относиться к взрослым: если детей заболело 0, то взрослых будет 106, а если детей заболело 20, то взрослых заболеет всего 80.
Свои подозрения есть и у новосибирцев, которым не повезло подхватить простудные заболевания и по мнению которых врачи даже в этом случае с выявлением COVID-19 не торопятся.
— Несколько дней держалась температура, слабость, — рассказала редакции одна из жительниц города. — Вызвала врача. Врач прослушала легкие, выписала антибиотики и больничный на неделю. Правда, спросила, есть ли в моем окружении заболевшие коронавирусом. Таких не оказалось. На вопрос о диагнозе врач ответила, что это простуда. Через 5 дней больничный закрыли.
Подобный случай описывает еще один новосибирец на своей странице в соцсетях.
— К ночи у меня поднялась температура до 37,5, а к утру — до 38,1, — рассказывает он. — Утром вызвал врача на дом. В 11 часов приехал врач. В итоге беглого осмотра мне выдали больничный на 2 недели и постановление от главного санитарного врача о режиме изоляции на 14 дней. COVID мне не поставили. Врач сказал, что сильно похоже на бронхит, а на мой вопрос о тесте на «корону» ответил, что если будет хуже через несколько дней, сделаем.
Как рассказал изданию на условиях анонимности сотрудник скорой помощи одного из городских медучреждений, сами медработники наблюдают подозрительные вещи с «коронными» анализами. В частности, тесты, взятые непосредственно у сотрудников медучреждения и обследованных ими пациентов, в большинстве случаев приходят отрицательные. Однако, когда человек сдает тесты в 11 инфекционной больнице или по собственному желанию в частном медучреждении, они могут превратиться в положительные.
— Взяли тест у врачей — у всех пришел отрицательный, а у пациентов были положительные, а потом вдруг стали приходить отрицательные, — рассказывает собеседник редакции. — Когда сдают в другом месте, приходят положительные.
По информации Роспотребнадзора, за последнюю, 24 «коронавирусную» неделю зарегистрированы 746 случаев COVID-19. В настоящее время зарегистрированы 575 случаев заражения в 28 районах Новосибирской области.
Фото: pixabay.com, автор- coyot
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