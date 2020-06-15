Новосибирская область вышла на коронавирусное плато

— Новосибирск достиг своих пиковых значений, достиг плато, — говорит Щербатов об областном центре. — Дальше вирус, вероятно, пойдет по районам области. Поэтому необходимо активизировать работу по проведению профилактических мероприятий, чтобы не получить дальнейшего распространения заболевания.

Стоит отметить, что в конце мая о выходе на плато уже на федеральном уровне заявил и президент России Владимир Путин, о чем сообщили федеральные СМИ.

— Мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом, — сообщил глава государства в интервью телеканалу «Россия». — Уверенно, с минимальными потерями… У нас расширенное правительство работает как одна команда. Я имею в виду и правительство, и руководителей регионов. Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас взял и сказал: «Не будем делать то, что президент говорит, мы считаем это нецелесообразным».

В настоящее время, по информации регионального штаба по противодействию коронавирусной инфекции, количество подтвержденных лабораторно случаев — 4,3 тысячи. Вылечились с нарастающим итогом 2,1 тысячи человек (60% от общего количества). Летальных исходов — 57. Количество подтвержденных проведенных тестов — 154,8 тысячи. 14 человек находятся на искусственной вентиляции легких, 47 — в отделениях реанимации интенсивной терапии.

При этом данные цифры, названные чиновниками, уже ставили под сомнение общественники, в частности, представители избирательной коалиции «Новосибирск 2020». Они обратили внимание на ряд интересных «вирусных» показателей, наталкивающих на выводы о возможных махинациях с цифрами по количеству реально заразившихся. Как отметили общественники, последние несколько недель число ежедневно инфицированных в регионе держится на строгой отметке от 100 до 110 человек, в то время как в других регионах фиксируется гораздо больший разброс по дням — в один день может быть более 100 человек, в другой — намного меньше. Во-вторых, в пределах данных 100-110 человек четко соблюдается соотношение взрослых и детей — чем больше выявлено заразившихся детей, тем меньше взрослых, и наоборот.

— Как видите, в Новосибирске у коронавируса строгий план, который укладывается в диапазон от 100 до 110 заболевших, — прокомментировал эти данные координатор Фонда борьбы с коррупцией в Новосибирске, экс-кандидат в мэры Сергей Бойко в трансляции на своем интернет-телеканале. — При этом количество тестов может быть разное: может быть 3 тысячи, 5 тысяч, 1 тысяча, но заболевших все равно будет от 100 до 110. Вот такой у нас в Новосибирске строгий коронавирус с четкими нормами. Но в плане детей коронавирус совершенно неразборчив и умудряется заражать то 0 детей, а то и 20. Поскольку количество детей меняется от 0 до 20, то, чтобы попасть в заданный план от 100 до 110, коронавирусу приходится разборчиво относиться к взрослым: если детей заболело 0, то взрослых будет 106, а если детей заболело 20, то взрослых заболеет всего 80.

Свои подозрения есть и у новосибирцев, которым не повезло подхватить простудные заболевания и по мнению которых врачи даже в этом случае с выявлением COVID-19 не торопятся.