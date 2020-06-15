Планы по заготовке кормов под угрозой срыва

Региональному минсельхозу совместно с главами районов Кулундинской зоны поручено изучить, насколько ситуация с заготовкой кормов критическая и требует введения чрезвычайной ситуации. Такое указание губернатор Новосибирской области Андрей Травников озвучил в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Поводом для беспокойства стала засуха. Как следует из доклада главы областного минсельхоза Евгения Лещенко, в ряде районов норма осадков не превысила 5 мм.

— В Карасукском районе с начала месяца выпало 2,9 мм осадков, Чистоозерном — 5 мм, Купинском — 5,3 мм, Татарском — 4,3 мм, Усть-Таркском — 5 мм, — сообщил министр. — Несмотря на оптимальные сроки проведения посевной кампании, сохраняется неблагоприятная обстановка по погодным условиям.

По словам главы минсельхоза, ситуацию осложнили неоправдавшиеся прогнозы осадков на прошлой неделе и отсутствие прогнозов по осадкам на неделе наступившей.

— В связи со сложными погодными условиями на прошлой неделе отмечено снижение продуктивности дойного стада на 100 гр, — говорит Евгений Лещенко. — Молочная кривая пошла вниз. Производство молока за сутки — 2,1 тысячи т (-24 т к уровню 2019 года). Суточный надой на фуражную корову — 16,5 кг (+200 гр к уровню аналогичного периода прошлого года).

Климатическая ситуация сказалась не только на заготовке кормов, но и на животноводческой отрасли региона.

В задачах министерства — прорабатывать рабочие планы заготовки кормов с учетом климатических особенностей текущего года.

— Будем готовить предложения по помощи пострадавшим от засухи сельскохозяйственным организациям, — сообщают в минсельхозе области. — С этими целями планируем на текущей неделе посетить четыре района — наиболее пострадавшие от засухи, граничащие с Республикой Казахстан.

Одновременно, как отмечают в правительстве Новосибирской области, необходимо проработать иные возможности пополнения кормовой базы, даже обратиться за помощью к соседним регионам.

— В отдельных районах ситуация практически чрезвычайная, — говорит губернатор Андрей Травников. — Гибнут посевы. Есть риски срыва планов по заготовке кормов. Поэтому просьба: посмотреть, есть ли основания вводить режим ЧС на территории тех районов, где наблюдается засуха. Тем не менее корма заготавливать нужно, потому еще одна просьба: планировать мероприятия по обеспечению кормами, может быть, за счет соседей.

По информации областного министерства сельского хозяйства, в настоящее время к заготовке кормов приступили предприятия в 12 районах области. Заготовлены 48 тысяч т сенажа, урожайность — от 9 до 57 ц/га. Средняя урожайность по региону — 48 ц/га. Заготовлены 788 т сена. Общая кормообеспеченность пока крайне невысока — 0,3 ц без учета зерноурожая и переходящих остатков кормов прошлых лет.

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