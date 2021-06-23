Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Проект соглашения о сотрудничестве «РОСНАНО» с рядом региональных министерств Новосибирской области готовится к «Технопрому-2021». Компания имеет ряд передовых проектов «полного жизненного цикла», использующих новейшие технологии для реализации программы «Умного города»: в области комплексной модернизации систем освещения, обеспечения безопасности промышленных, инфраструктурных объектов, учебных заведений с применением систем с компьютерным зрением, обеспечения безопасности на общественном транспорте, применение инновационной антиобледенительной системы на крышах городских зданий и другое. Региональными властями обсуждается возможность применения разработанных компанией технологий в Новосибирской области.

Как отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, регион готов к рассмотрению возможности участия и внедрению пилотных проектов госкорпорации в Новосибирске и области.