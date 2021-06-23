S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

Рейсы из Новосибирска в Анталью будут выполняться по четвергам и субботам начиная с 5 августа. Рейс по четвергам вылетает из аэропорта Толмачево в 06:05 и прилетает в Анталью в 08:30. Обратный рейс вылетает из Антальи в 09:50 и прилетает в Новосибирск в 19:40. Вылет субботнего рейса из Новосибирска в 06:00 и прилет в Анталью в 08:25. Обратный рейс вылетает из Антальи в 09:40 и прилетает в Новосибирск в 19:30.

Рейсы из Москвы в Бодрум будут выполняться по понедельникам начиная с 2 августа. Вылет из аэропорта Домодедово в 12:20, прилет в Бодрум в 16:25. Обратный рейс вылетает из Бодрума в 17:20 и прилетает в Москву в 21:10. Авиакомпания также ранее открыла продажи на рейс из Москвы в Анталью, который будет выполняться ежедневно начиная с 10 июля. Вылет из аэропорта Домодедово в 14:00, прилет в аэропорт Антальи в 17:50. Обратный рейс вылетает из Антальи в 18:40 и прилетает в Москву в 22:20.

Правила въезда в зарубежные государства и из зарубежных государств в Российскую Федерацию могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, поэтому перед вылетом рекомендуется проверять актуальные требования к пассажирам.