В Новосибирской области пройдет масштабная оценка кадастровой стоимости недвижимости

В 2022 году на территории Новосибирской области будут проводиться работы по государственной кадастровой оценке в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков – более 1 млн объектов. А в 2023 году 1,8 млн зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

— Мы активно призываем граждан – собственников объектов недвижимости лично присоединиться к проведению кадастровой оценки своих земель и подать в центр оценки декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости, — отметил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Подача декларации поможет избежать ошибок при проведении государственной кадастровой оценки недвижимости и повысить точность определения кадастровой стоимости имущества.

С отчетами об итогах государственной кадастровой оценки можно ознакомиться в Фонде данных государственной кадастровой оценки Росреестра. В случае, если правообладатель не согласен с итогами проведенной оценки, он может повлиять на итоговую стоимость оцениваемых объектов недвижимости несколькими способами, подробно описанными на сайте Новосибирского центра кадастровой оценки и инвентаризации.

В настоящее время в регионе проводится государственная кадастровая оценка земельных участков в составе земель населенных пунктов. Всего планируется оценить 675 466 земельных участков.