«Сибирская строительная неделя» впервые стала площадкой проведения выездного заседания профильного комитета Госдумы – в третий день работы форума прошло совещание комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ. Для региона это значимое событие, отметил губернатор Андрей Травников. И отличная возможность на местных примерах обсудить с федеральными законодателями те проблемы строительной отрасли, которые субъект не может решить на своем уровне.

Перед началом совещания председатель комитета Сергей Пахомов поблагодарил региональный минстрой и губернатора за работу строительного комплекса в области.

— Много цифр, они в основном позитивные. Если говорить в целом, то Новосибирская область хорошо выглядит на строительной карте, — подчеркнул депутат.

В нашем регионе в предыдущие годы действительно было развёрнуто масштабное строительство по самым разным направлениям. Такого беспрецедентного количества социальных, инфраструктурных, жилых объектов одновременно не строили в области давно.

Один из вопросов, актуальность которого серьёзно выросла за последние два-три года, – законодательная неопределенность понятия «апартаменты». В прошлом году в Госдуме шли дебаты о том, необходимо ли приравнять их к жилью.

На заседании комитета Сергей Пахомов подчеркнул: однозначно нет. Уже построенные апартаменты не получат права регистрации как жильё.

— В Новосибирской области, мы, к сожалению, видим: за последние годы этот вид строительства идёт по нарастающей. И строительство апарт-отелей иногда используется для скрытого создания жилых комплексов. Ко временному размещению объекты, которые появляются, никакого отношения не имеют. При этом они создают дополнительные проблемы – социальные и инфраструктурные, повышают коррупционные риски, как и в любой отрасли, где есть недорегулированность. Считаю, здесь нужно действовать смелее и регулирование этого вида строительства вводить более четко, — заявил Андрей Травников.

Фото с сайта правительства НСО