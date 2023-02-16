Как определить абьюзера в отношениях

— Любой партнер-абьюзер всегда стремится обладать максимальной властью в отношениях, полностью управлять ситуацией и своей «жертвой». Абьюзер не брезгует применять разные виды манипуляций для достижения цели. Для него не существует личных границ других людей, этики и правил в общении, — объясняет в беседе с ФАН психолог Артемий Сибирский.
Что же отличает людей данного типа:
— Это просто травмированные психологически люди и их защита. Ими движет страх. Абьюзер труслив, обижен на жизнь и всех ее обитателей. У абьюзера крайне низкая самооценка, он не верит в себя, не доверяет никому, постоянно ищет и ждет подвох. Это человек, который не дополучил родительской любви, — отметил психолог.
Однако, по мнению специалиста, такие люди могут измениться, если искренне этого захотят и обратятся к психологу за помощью. Иначе негативные проявления с течением времени будут лишь усугубляться, и в конце концов могут привести к расстройству личности, подытожил Артемий Сибирский.
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Фото: freepik.com
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