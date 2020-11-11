Центр «Мой бизнес» приглашает на онлайн-встречи бизнеса и власти

Центр «Мой бизнес» организует открытые онлайн-встречи с представителями власти в проекте «Бизнес и Власть. Честный разговор» на темы, которые важны для малого и среднего бизнеса:

12 ноября «Налоги и бизнес»

17 ноября «Промышленность и бизнес»

19 ноября «Труд и бизнес»

24 ноября «Финансы и бизнес»

26 ноября «Экономика и бизнес»

1 декабря «Право и бизнес»

3 декабря «Мой бизнес»

Во время встреч предприниматели смогут задать свои вопросы спикерам, профильным экспертам, представителям органов власти.

Участие бесплатное, предварительная регистрация по ссылке: https://seminar.charisma.ru/razgovor

12 ноября с 12:00 до 13:30 в рамках встречи «Налоги и бизнес» обсудим «Есть ли жизнь после ЕНВД и кто такие самозанятые»

Вопросы встречи:

Регистрация и господдержка самозанятых (плательщиков налога на профессиональную деятельность);

Урегулирование налоговой задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

А также: что произойдет, если вам не удалось уплатить налоги вовремя, обязана ли налоговая сообщать о том, что у налогоплательщика имеется задолженность, что такое налоговые бонусы для самозанятых, как возникает страховая задолженность у ИП и может ли налоговая приостановить деятельность предприятия, если перевести деятельность ИП на НПД и другие актуальные темы.

Эксперты встречи:

Богданова Юлия Вячеславовна , заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области.

, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области. Климов Геннадий Николаевич , заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области.

, заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области. Золотовская Юлия Игоревна , руководитель налогового отдела Сибирского регионального центра КПМГ, президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ».

, руководитель налогового отдела Сибирского регионального центра КПМГ, президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ». Светлана Тайлакова , руководитель компании «Бизнес-Премиум».

, руководитель компании «Бизнес-Премиум». Денис Баринов, модератор, генеральный директор «Принцип роста».

Ссылка для участия: https://seminar.charisma.ru/razgovor1

Телефон для справок: 8-800-600-3407

Возраст 18+

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