Подразделения АО «РЭС» находятся в круглосуточной готовности устранить повреждения в период паводка

В завершении осенне-зимнего периода ежедневный труд энергетиков осложняется сезонными рисками, обусловленными прохождением весеннего паводка. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период половодья подразделения акционерного общества «Региональные электрические сети» – системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области – заблаговременно готовились к безаварийному прохождению весеннего половодья.

Несмотря на то, что по прогнозу ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» максимальные уровни весеннего половодья на реках бассейна Оби ожидаются в 2019 году около и ниже нормы, есть вероятность образования заторов льда и резких подъемов уровней воды, подтопление прибрежных участков, населенных пунктов, в том числе и энергообъектов.

Учитывая обширную территорию обслуживания филиалов АО «РЭС», объекты электросетевого хозяйства которых расположены порой в самых труднодоступных районах и местах со сложным ландшафтом, в Обществе был разработан целый комплекс мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и надежного функционирования энергообъектов.

Ход организационно-подготовительных работ, а также постоянный мониторинг прохождения весеннего паводка находится на контроле специально созданной противопаводковой комиссии АО «РЭС». Также аналогичные комиссии созданы во всех филиалах Общества для осуществления оперативного контроля на местах.

Комиссиями определен перечень энергообъектов, которые находятся в зонах повышенного риска с учетом прогнозной гидрометеорологической обстановки по районам Новосибирской области. Основной задачей филиалов АО «РЭС» в период прохождения весеннего паводка является организация безопасной эксплуатации и надежного функционирования оборудования, зданий и сооружений, а также своевременное выявление и устранение повреждений объектов, подвергшихся воздействию паводковых вод.

В настоящее время во всех филиалах АО «РЭС» уже выполнены основные мероприятия в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья: полностью укомплектован аварийный запас, проверена исправность дренажных устройств на территории объектов электросетевого хозяйства, а также проверена готовность передвижных источников энергоснабжения и спецтехники.

Стоит отметить, что на вооружении филиалов АО «РЭС» имеется достаточно обширный и разносторонний парк спецтехники, в который входят 15 единиц вездеходной автомототехники, а также несколько десятков автомобилей повышенной проходимости. Помимо традиционных гусеничных транспортёров-снегоболотоходов (ГАЗ, ГТТ) и мобильных мотовездеходов РМ-650-2 энергетики активно используют современные плавающие шестиколёсные вездеходы «ТРЭКОЛ» на шинах сверхнизкого давления. Эта техника позволяет работникам филиалов проводить осмотры и ремонт линий электропередач в труднодоступных местах – снежной целине, болотах, бездорожье – в любую погоду и в любое время года, в том числе и в период половодья. В преддверии паводкового сезона 2019 года парк вездеходной автомототехники пополнился двумя новыми модернизированными машинами ГАЗ, которые предназначены для филиалов АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» и «Татарские электрические сети», и одним вездеходом «ТРЭКОЛ», поступившим на вооружение филиала «Западные электрические сети».

К сожалению, прохождение паводкового периода может сопровождаться нарушениями электроснабжения в населённых пунктах вследствие подтопления электроустановок. Однако аварийно-восстановительные бригады филиалов АО «РЭС», обеспеченные необходимой спецтехникой и оборудованием, находятся в круглосуточной готовности максимально оперативно устранить повреждения, нанесенные стихией.

Оперативный персонал районов электрических сетей (РЭС) филиалов Общества постоянно участвует в различных командно-штабных учениях и тренировках, в том числе и проводящихся в рамках подготовки к периоду паводков и природных пожаров. Во всех подразделениях, принимавших участие в учениях, проверялось состояние техники, готовность резервных схем электроснабжения, знание персоналом своих функциональных обязанностей, работа оперативно-диспетчерского персонала и множество других аспектов. Все должностные лица предприятия знают свои задачи по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением уровня воды, и готовы к реагированию.

В настоящее время специалисты АО «РЭС» осуществляют постоянный мониторинг паводковой ситуации, под постоянным контролем находятся электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально значимых объектов. Вся работа в этот период обеспечивается в тесном взаимодействии с ГУ МЧС России по Новосибирской области, главами муниципальных образований городов и районов, противопаводковыми комиссиями городов и районов Новосибирской области. Со стороны АО «РЭС» приняты все необходимые меры для того, чтобы электросетевой комплекс региона бесперебойно функционировал в период паводка.

Фото и видео предоставлены пресс-службой компании