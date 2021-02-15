Новосибирская сельская инфраструктура получит 76 млн рублей

Решением правительства РФ Новосибирская область получит 76 млн на программу сельской ипотеки и строительство объектов инфраструктуры в сельской местности. Об этом сообщают в региональном отделении партии «Единая Россия» со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова. В этом плане повезло Баганскому района, куда предполагается данные средства направить.

— Здесь произведут реконструкцию манежа стадиона ДЮСШ, капитальный ремонт культурно-досугового центра и построят плавательный бассейн, — сообщают в региональном отделении партии.

По словам главы района Виктора Бамбуха, местная администрация уже подала заявку на участие в программе.

— Сейчас главное — не расслабляться и вести активную разработку и детальную подготовку всех заявленных проектов, чтобы быть абсолютно готовыми, — говорит глава района.

Всего на программу развития сельских территорий в стране выделены 3,6 млрд рублей, из них 2,4 млрд в 22 регионах направлены на создание сельской инфраструктуры. На эти средства предполагается построить и отремонтировать 9 школ, 4 детсада, 18 домов культуры, несколько спорткомплексов, амбулаторий, музеев, газопроводов и очистных сооружений, закупить школьные автобусы и машины «Скорой помощи». Еще около 1,5 млрд предполагается реализовать по программе «Сельская ипотека», которая позволит улучшить жилищные условия более чем 20 тысяч семей.

Напомним, что также в конце 2020 года комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде приняла решение о выделении Новосибирской области почти 400 млн рублей на возмещение части понесенных затрат на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса в 2020 году. В целом, государственная поддержка сельхозпроизводства по итогам прошлого года составила 3,1 млрд рублей, в том числе 1,9 млрд рублей — из средств областного бюджета.