Районный депутат замахнулся на федеральный уровень

Об участии в предстоящих выборах в Госдуму РФ по округу №136 (Центральный, Октябрьский, Дзержинский, Новосибирский, Болотнинский, Маслянинский, Мошковский районы), предположительно от партии «Единая Россия», заявил депутат Кыштовского районного совета Дмитрий Стакановский на своей странице в соцсети.

— Я смотрю в течение 5 лет и понимаю, уверен, и вы все тоже понимаете, что некоторые депутаты Государственной Думы в течение 5 лет научились только чистить снег и дарить красивые пакеты, — пишет политик. — Это, безусловно, хорошо. Но в течение 5 лет вашему депутату в Госдуме нужно заниматься подготовкой законов и совершенствованием имеющихся, которые должны действительно улучшать вашу жизнь. Этим нужно заниматься, в этом работа депутата Госдумы. А пакеты с едой, телевизоры, мячики и скакалки люди и без депутатов себе сами купят, когда жизнь их будет достойной. Проблем полно везде. В каждой отрасли, в спорте, в образовании, медицине, с налогами и льготами, с жильем, дорогами и так далее, и тому подобное. Я считаю, что нужны новые депутаты, с новым взглядом и новым подходом.

Вести кампанию Стакановский намерен под лозунгом «Время думать о людях, а не о дворцах и митингах». Народное творчество потенциальных избирателей не заставило себя долго ждать. В комментариях «электорат» предложил свои варианты слоганов, «сплясав» от фамилии потенциального кандидата.

— «После СТАКАНА жизнь становится лучше!» или «Со СТАКАНОМ — в светлое завтра!», — предлагает один из комментаторов.

По словам возможного кандидата, окончательное решение о его участии — за праймериз реготделения «Единой России».

— Абсолютно без всяких стеснений я гордо говорю о том, что я член партии «Единая Россия», я секретарь первичного отделения партии в Октябрьском районе и я сторонник политики президента нашей страны, — пишет Стакановский. — Не использую логотип партии, потому что я не выдвинут ей. Есть процедура праймериз, после которой это будет возможно.

Таким приверженцем «Единой России» потенциальный кандидат в Госдуму стал относительно недавно. По информации редакции, политик уже успел отметиться и в «Справедливой России», и в ЛДПР, от которой в 2013 году выдвигался в горсовет Новосибирска по округу №1, проиграв единороссу Екатерине Митряшиной. Впрочем, единороссам не привыкать принимать в свои ряды кандидатов из другого лагеря. Напомним, что, в частности, после выборов горсовета уже в сентябре 2020-го фракция «Единая Россия» фактически сразу пополнилась несколькими вчерашними самовыдвиженцами.

В настоящее время территорию округа в Госдуме представляет единоросс Максим Кудрявцев. Не исключено, что о своих госдумовских амбициях заявит и бывший ЛДПР-вец Дмитрий Савельев. От КПРФ наиболее вероятно выдвижение в кандидаты секретаря реготделения партии, бывшего вице-спикера горсовета Новосибирска Рената Сулейманова.