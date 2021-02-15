До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

— В конце прошлого года Госдума приняла законопроект (№ 1023225-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ». — Ред.), который объединяет два предыдущих закона, работавших на территории Новосибирской области, с чей помощью мы сносили ветхий и аварийный фонд — это «Развитие застроенных территории» (РЗТ) и «Комплексное устойчивое развитие территорий» (КУРТ). Новый закон объединил их в одно, несколько углубил и расширил. Сегодня это действенный механизм для того, чтобы на территории Новосибирска и других больших городов накрывать территорию комплексным развитием. Не только ветхий и аварийный фонд, но и промышленные, и любые другие территории, которые сегодня остаются бесхозными, — отметил, выступая на оперативном совещании, министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По его словам, сегодня Минстрой региона совместно с мэрией и департаментом строительства провел несколько рабочих встреч, по итогам которых готовится рабочая группа с участием муниципалитета и всех заинтересованных министерств.

— Стартовое совещание мы провели на прошлой неделе. Нам нужно принять достаточно большое количество подзаконных актов на территории субъекта, чтобы этот механизм заработал, — пояснил министр. — У нас уже есть опыт работы с КУРТами. Мы с департаментом строительства мэрии «накрыли» около 10 участков на территории Новосибирска. Думаю, что в течение месяца-полутора примем законодательные акты на уровне субъекта — и механизм заработает в полную силу.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что сейчас идет активная работа по переводу развития территорий в рамках РЗТ и КУРТ на новое законодательство. По его словам, это будет сделано в ближайшее время.

— Сейчас не рабочую группу нужно создавать, а выдавать нормативно-правовые акты, — прокомментировал информацию Минстроя губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Просьба: совместно с мэрией Новосибирска ускорьте работу над текстами законопроектов. Срок — месяц-полтора. К концу марта весь пакет подзаконных нормативных актов на территории области должны принять. Кроме того, должны быть подобраны территории, где этот инструмент будет применяться уже в 2021 году.

На минувшей неделе правительство области сообщило, что в регионе в качестве первоочередных для опережающего развития комплексных площадок жилищного строительства и обеспечения их инженерной инфраструктурой определены три поселка: Клюквенный в Новосибирске и два поселка в Новосибирском районе — Тулинский и Ложок. Территориями для освоения второй очереди станут Станционный сельсовет Новосибирского района площадью 244 га и ул. Радиостанция № 2 в Новосибирске (18 га).