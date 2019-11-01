Новосибирская таможня изъяла у граждан валюты на общую сумму 12,5 млн рублей

Новосибирская таможня отмечает рост числа правонарушений, связанных с недекларированием и недостоверным декларированием денежных средств, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Отмечается, что по фактам перемещения через границу наличных денежных средств без декларирования за 9 месяцев 2019 года Новосибирской таможней было возбуждено 76 дел по ст 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств) – на 37 дел больше, чем за такой же период 2018 года.

Также были выявлены 2 преступления, по которым возбуждены уголовные дела по ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств).

По причине недекларирования у граждан было изъято различной валюты на общую сумму 12,5 млн рублей — на 5 млн рублей больше, чем за такой же период 2018 года.

Незаконный вывоз наличных денежных средств пытались осуществить, в основном, в такие страны как Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

— В числе наиболее частых заблуждений отмечаются случаи, когда граждане, зная, что в соответствии с законодательством можно перемещать без декларирования наличные деньги в сумме 10 тысяч долларов США, не учитывали, что необходимо считать общую сумму имеющихся при себе денег в разной валюте: доллары, евро, рубли и т.д, а не только доллары. В том случае, если данная сумма превышает 10 тысяч долларов США в эквиваленте, то необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти в «красный коридор, — отметил начальник отдела административных расследований таможенного поста Аэропорт Толмачево Александр Дорожкин.

По его словам, нередко правонарушения совершаются по незнанию, ввиду беспечности граждан, не пожелавших ознакомиться с таможенным законодательством перед выездом за границу.

Новосибирская таможня напоминает, что перемещать денежные средства через границу можно в любом объеме при условии, что общая сумма денег в эквиваленте, превышающая 10 тысяч долларов США, будет письменно задекларирована. К административной ответственности привлекается лицо, которое без письменного декларирования, перемещает через таможенную границу наличные денежные средства в общей сумме превышающей 10 тысяч долларов США, а к уголовной ответственности – без письменного декларирования свыше 30 тысяч долларов США.

Наказание по ст. 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств) составляет штраф в размере от однократной до двукратной суммы незадекларированных наличных денежных средств (т.е. той части суммы, которая превышает 10 тыс. долларов США), либо их конфискацию.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств.

Кроме того, с февраля 2020 года при перемещении через границу наличных денежных средств в сумме более 100 тыс долларов США, необходимо будет подтвердить происхождение денег документами. Подтверждающие документы граждане должны будут предоставить одновременно с предъявлением пассажирской таможенной декларации.

Новый порядок перемещения физическими лицами денежных средств через границу устанавливается в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года №130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Данная мера направлена на выполнение рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), предусматривающей создание способов противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег.

В пресс-службе рассказали, что в 2019 году инспекторами Новосибирской таможни было зафиксировано 55 случаев перемещения физическими лицами наличных денежных средств в крупном размере, из которых 52 факта вывоза и 3 факта ввоза наличных денег в сумме, равной и превышающей эквивалент 100 тыс долларов США. В том числе 4 случая вывоза гражданами сумм, превышающих эквивалент 500 тыс долларов США и 1 случай ввоза гражданином суммы 1,280 млн долларов США единовременно.

Среди задекларированных физическими лицами источников доходов при вывозе и ввозе наличных денежных средств наибольшую долю составили заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности (72% от общей суммы перемещаемой наличности).

Основную долю задекларированных при вывозе и ввозе наличных денежных средств физические лица планируют использовать на текущие расходы (82%).

Всего за 9 месяцев 2019 года в регионе деятельности Новосибирской таможни физическими лицами было осуществлено декларирование наличных денежных средств на общую сумму 27,5 млн долларов США — это на 10 млн долларов США больше, чем за такой же период 2018 года.

Количество физических лиц, осуществивших декларирование наличных денежных средств и денежных инструментов, составило 470 человек, на 96 человек больше, чем за 9 месяцев 2018 года.

Вывоз осуществлялся по 12 наименованиям валют, набольшую долю которых составили доллары США – 90%.

Вывоз наличных денежных осуществлялся в 18 стран мира: в основном в Китай (42%), Узбекистан (27%) и Таиланд (13%).

Случаев приостановления Новосибирской таможней перемещения наличных денежных средств на основании информации, предоставленной правоохранительными и уполномоченными органами, в 2019 году не зафиксировано.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни