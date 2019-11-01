Вдумчиво понаехать в Нерезиновую

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Компания «Бизнес Альянс», специализирующаяся на финансово-юридическом аутсорсинге и консалтинге, открыла офис в столице, сокрушив отраслевое клише.
  • 01/11/2019, 12:23
Автор: Игорь Смольников
Москва многих региональных звезд бизнеса жестко приземляет, давая понять, что они тут оказались «изюминкой в ящике изюма».

Новосибирская компания ООО «Бизнес Альянс» в некотором смысле пошла против отраслевого течения: обычно московские консалтинговые компании открывают офисы в областных центрах, а тут — зеркальный эквивалент процесса. Примечательно, что компания опровергла и стереотипы форматирования. Московский адрес «Бизнес Альянса» не будет иметь торжественной атрибуции «фронт-офис». Штаб-квартира компании по-прежнему в Новосибирске, а московское подразделение без всякой патетики называется «вторым офисом».

— Понятие «фронт-офис» в значительной степени превратилось в фетиш, утратило функциональное наполнение, — рассуждает Людмила Михайловская, директор ООО «Бизнес Альянс». —  Это такой «адрес ради адреса»,  локация, единственная функция которой  —  олицетворять саму себя, олицетворять присутствие в столице. Мол, смотрите, у нас офис в Москве. Выглядит это очень провинциально, и московским бизнес-сообществом считывается на раз-два. Мы ушли от соблазна назвать это фронт-офисом, это именно линейное подразделение, которое мы включили в работу максимально быстро.

По концепту и сервисному пакету московский офис будет почти идентичен новосибирскому, поскольку финансовые и юридические консультации, бухгалтерский аутсорсинг — сервисы универсальной востребованности, а московское клиентское сообщество больше новосибирского в разы. Впрочем, смысл фразы «почти идентичен» формируется как раз-таки характерным столичным приоритетом — интересом состоятельных москвичей к зарубежной недвижимости «воскресного назначения».

— Недвижимость на Кипре — это та часть нашего сервисного портфеля, для которой именно московский рыночный контекст оптимален, — отмечает Людмила Михайловская. — Дебют этого направления был анонсирован еще до открытия московского офиса, мы и в новосибирской штаб-квартире этой темой активно занялись, уже наработали клиентский круг. Но клиентский круг Москвы даже гипотетически, даже в потенциале многократно шире. Дело в том, что в Москве контекст восприятия того же Кипра несколько иной, чем в Сибири. Для новосибирца Кипр — безоговорочная заграница, обычное дальнее зарубежье, а для москвича —  локация отдыха на выходных. Примерно то же, что для нас Алтай и Шерегеш. Не побоюсь такого сравнения, сколь бы странным оно поначалу ни казалось. Потому что ситуативный контекст — один и тот же. Обобщенный москвич до Кипра добирается даже быстрее, чем средний новосибирец до Алтая. Прямой рейс, 3 часа — и ты на Кипре. Для состоятельного москвича — как для нас поездка в Барнаул. Даже быстрее, пожалуй.

Словом, акценты сервисного портфеля сугубо рационалистичны: кипрскую недвижимость надо продавать поближе к тем, у кого и потребность выше, и денег больше. К тому же Москва —  еще и точка покупательской концентрации для европейской части России. Туда приезжают за зарубежной недвижимостью состоятельные покупатели из городов, в которых зарубежной недвижимости как проработанного риэлтерского предложения попросту не существует. Мол, город наш бедноват, потому «зарубежку» не продаем, только местным жильем занимаемся. Таких городов немало даже в областных центрах средней полосы России.

По мнению Людмилы Михайловской, локация в Москве пригодится всему бренду в целом, даст компании удобную форму саморазвития.

— Для нашего бизнеса очень важно безупречное владение матчастью, — поясняет она. — Чтобы оттачивание навыков происходило, так сказать, с самом ядре законотворческой системы. А это, конечно же, столица. Ведь одно дело — дистанционная «прокачка» на вебинарах, и совсем другое — информация от тех, кто и формирует финансовое законодательство. И чем выше твоя осведомленность о степени этого обновления, тем шире твой горизонт  действенных решений. Потому так ценна близость к центрам законотворчества, к людям, формирующим систему. А это, свою очередь, повышает уровень нашей эффективности для любого нашего клиента — что москвича, что новосибирца.

Насыщенность московского консалтингового рынка Людмилу Михайловскую не смущает. По ее мнению, опыт работы в Новосибирске тоже является ресурсом, активом.

— Соперников на тамошнем консалтинговом рынке много, но мы планируем взять рынок опытом и ответственностью, —  подчеркивает Михайловская, —  И балансом предложений в сервисном портфеле — как насущно нужных многим, так и эксклюзивных. Москва многих региональных звезд бизнеса жестко приземляет, давая понять, что они тут оказались «изюминкой в ящике изюма». И мы, выходя в Москву, долго изучали рыночный контекст — чтобы не оказаться в положении такой горе-изюминки. Плюс нам очень на пользу наша «новосибирскость». Ведь Новосибирск уникален тем, что он единственный за Уралом дает бизнесменам опыт экономической жизни в мегаполисе. То есть служит такой «мастер-моделью Москвы». Ни Кемерово, ни Барнаул, ни даже Красноярск такой средовой спецификой не обладают. Там поле практикума уже, уровень многоукладности меньше — и массив воспитательного опыта меньше. Это самобытная черта Новосибирска — закалять почти столичным темпоритмом и психологически готовить к столице настоящей. Конечно, даже у новосибирцев не всегда покорение столицы бывает состоявшимся фактом — некоторые в поход на Москву уходили под медийные фанфары, а вернулись на цыпочках, тихонько свернув столичные проекты. В этом деле главное — не переоценивать ни свои возможности, ни рынок Москвы. Он огромный, но вовсе не безразмерный. И принимает только внятное предложение.

ООО «Бизнес Альянс» создано в 2009 году, УК — 10 тысяч рублей. Учредитель — Людмила Михайловская.

Фото: pixabay.com, автор- Victoria_Borodinova

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