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В Новосибирске приняли регламент размещения информационных и рекламных конструкций на зданиях

Он позволит исключить ряд согласований и сократить сроки при установке информации и рекламы.
  • 01/11/2019, 13:40
viveska

В Новосибирске утвержден архитектурно-художественный регламент размещения информационных и рекламных конструкций на зданиях, строениях и инженерных сооружениях города, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что регламент призван обеспечить соответствие внешнего вида (цветового, композиционно-графического, конструктивного решения) информационных и рекламных конструкций и их размещения архитектурно-композиционным решениям городских строений. Также при изготовлении должны учитываться материалы и технологии, способы крепления, режим освещенности.

По словам начальника отдела дизайна городской среды Ивана Фаткина, регламент позволит исключить ряд согласований и сократить сроки при установке информации и рекламы. Теперь при размещении информационной конструкции (параметры которой полностью соответствуют регламенту) необходимо в течение семи дней со дня ее размещения направить в комитет рекламы и информации мэрии города Новосибирска уведомление о ее размещении.

На основании поступивших уведомлений комитет рекламы и информации мэрии города Новосибирска ведет учет информационных конструкций, размещенных на территории Новосибирска, и контролирует соответствие их регламенту.

В мэрии подчеркнули, что действие регламента не распространяется на дорожные знаки, указатели, содержащие информацию ориентирования в городской среде, информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия, конструкции, содержащие информацию о проведении строительных, дорожных, аварийных работ, размещаемые в целях безопасности и информирования населения о проведении соответствующих работ, требования к которым установлены законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска.

Фото регламент размещения информационных и рекламных конструкций на зданиях

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