Новосибирская таможня перестанет принимать декларации на товары

В результате реорганизации, проводимой ФТС России, Новосибирская таможня в ноябре 2020 года изменила свой статус – стала таможней фактического контроля, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— Это значит, что основными направлениями в работе таможни теперь являются осмотр, досмотр товаров и другие таможенные операции, связанные с проведением фактического контроля в отношении международных грузов и товаров, перемещаемых гражданами через границу в багаже или почтовых отправлениях, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках переходного периода, до 15 декабря 2020 года, в составе Новосибирской таможни продолжит функционировать Центр электронного декларирования. После этой даты подать декларации на товары в Новосибирскую таможню станет невозможно.

Завершается практическая реализация одного из наиболее важных разделов Комплексной программы развития ФТС России до 2020 года: переход таможенного ведомства в цифровую среду и разделение таможенных операций, связанных с принятием деклараций на товары и операций, связанных с проведением фактического таможенного контроля (осмотр товаров, досмотр, наблюдение и таможенный контроль после выпуска товаров).

В Новосибирской таможне пояснили, что в результате этих преобразований, функционал Новосибирской таможни будет ориентирован на фактическом контроле, а подача деклараций на товары участниками внешней торговли будет осуществляться в Сибирскую электронную таможню (г. Красноярск) или электронные таможни в других регионах страны, по выбору декларантов.

Это позволит сократить сроки проведения таможенных процедур без потери качества работы.

— Новый статус позволит сконцентрироваться на фактическом контроле перемещаемых товаров, на осуществлении валютного контроля и таком направлении, как контроль после выпуска товаров. Работа предстоит большая и системная, поскольку треть участников внешнеэкономической деятельности Сибирского федерального округа расположена в городе Новосибирске. Также, ставятся новые важные задачи перед мобильной группой таможни, которая работает на границе Новосибирской области с республикой Казахстан – борьба с ввозом в нашу страну санкционных товаров, немаркированной продукции, с незаконным вывозом лесоматериалов, — отметил начальник Новосибирской таможни Сергей Авдеев.

Важным направлением в работе Новосибирской таможни останется и контроль за перемещением товаров в международных почтовых отправлениях (МПО).

С целью скорейшей доставки заграничных посылок жителям Сибири и Дальнего востока, в Новосибирской области завершается строительство Новосибирского логистического почтового центра, на площадях которого продолжит свою работу одно из подразделений таможни – Новосибирский почтовый таможенный пост.

С января по октябрь 2020 года через Новосибирский почтовый таможенный пост прошло более 22 миллионов МПО. Преобладающая часть посылок – импорт из Китая.

С развитием одного из крупнейших в России международных аэропортов «Толмачево», новосибирским таможенникам предстоит продолжить работу и по осуществлению фактического контроля в отношении грузов, перемещаемых авиатранспортом, а также таможенный контроль в отношении товаров и денежных средств, которые перевозят пассажиры через воздушную границу страны.

При общем снижении пассажирских авиаперевозок, связанных с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, показатели деятельности таможенного поста в аэропорту «Толмачево» в части оформления грузовых авиарейсов существенно выросли. Так, количество оформленных грузовых воздушных судов за девять месяцев 2020 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года более чем в 2,5 раза и составило 6,5 тыс судов. Товарооборот при этом вырос с 41 до 72 млн долларов США (на 74%), грузооборот – с 62 до 115 тыс тонн (на 86%).

В целом, динамика перемещения грузов в регионе деятельности Новосибирской таможни, как по импорту, так и по экспорту, сопоставима с объемами 2019 года. Только за девять месяцев 2020 года грузооборот составил 2,4 млн тонн товаров (на 200 тыс тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года).

По результатам контроля, Новосибирской таможней за девять месяцев 2020 года в отношении нарушителей закона возбуждено 1,6 тысяч административных и 28 уголовных дел.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни