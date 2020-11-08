За три года в регионе количество розничных рынков сократилось

По состоянию на 1 октября 2020 года на территории Новосибирской области действовало 8 розничных рынков, располагающих 2982 торговыми местами, из которых фактически использовались 2285, сообщили в Новосибирскстате.

— В последние три года розничных рынков стало на три меньше; отрицательная динамика числа торговых мест, сложившаяся в более раннее время, когда началась кампания по переоборудованию розничных рынков в торговые комплексы и ярмарки, продолжилась, — подчеркнули в Новосибирскстате.

Отмечается, что доля фактически используемых торговых мест сохраняется на уровне 77-78%.

По данным статистиков, большая часть торговых мест (71%) закреплена за индивидуальными предпринимателями, на долю частных лиц и лиц, занимающихся подсобным хозяйством, приходится 13,2% торговых мест, на долю юридических лиц – 13,9%, крестьянских хозяйств – 1,9%.

При этом, все розничные рынки являются универсальными и в подавляющем большинстве находятся в городской местности.

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