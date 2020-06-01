Индустрия гостеприимства просит реформировать Роспотребнадзор

Руководители отраслевых объединений индустрии общественного питания, индустрии фитнеса и спорта, индустрии красоты, индустрии туризма и гостеприимства, индустрии организации массовых спортивных мероприятий в конце минувшей недели направили открытое письмо (есть в распоряжении редакции) президенту РФ Владимиру Путину. В нем перечислен список мер, которые, по мнению представителей пострадавших отраслей, необходимо предпринять, чтобы обеспечить сбор налогов и предотвратить резкий рост безработицы. В их разработке принимали участие предприниматели большинства регионов России, сообщила InfoPro54 основатель и владелец гастрономической школы «Гастроинкубатор» , кейтенинговой компании «Браво, шеф» и салона красоты «Багира», председатель правления федерации рестораторов и отельеров Сибири , член общественного совета при минпромторге Новосибирской области Галина Шеломенцева.
Редакция публикует основные тезисы этого обращения.
Для срочного внедрения такой политики в жизнь для предприятий «человекоёмких» отраслей негосударственного и несырьевого сектора необходимо сделать всего три ключевых шага:
— введение специального налогового режима для «человекоёмких» отраслей — промежуточного между ОСНО и УСН;
— снижение ставки НДС до 10% для отраслей с входящим льготным НДС 10% (пищевая промышленность, рестораны, фабрики-кухни);
— сделать максимальную ставку страховых взносов в размере 15% для всех организаций в наших отраслях, вне зависимости от принадлежности к МСП, кодам ОКВЭД и МРОТ в связи с высокой долей ФОТ (до 40% от оборота);
— пересмотреть с 1 февраля 2020 года критерии внесения в реестр МСП для наших отраслей, исключив из критериев количество сотрудников, ввиду высокой доли ФОТ в силу специфики отраслей.
Логика мер по выходу из режима повышенной готовности должна быть основана на принципе равноправия для разных отраслей и опираться на экспертизу отраслевых сообществ и мировой опыт. В рекомендации Роспотребназдора по открытию необходимо принять все правки, разработанные и переданные в ведомство отраслями (Приложение №1 к данному обращению).
— запретить любые штрафы для бизнеса в течение 3-х лет с момента завершения режима повышенной готовности, заменить штрафы предупреждениями;
— запретить все плановые проверки, а выездные проверки контрольных ведомств по жалобам разрешить только для проведения обучения и профилактики;
— заменить KPI ключевых показателей деятельности контрольно-надзорных ведомств с «палочного подхода» на количество обученных и аттестованных сотрудников на предприятиях, а также на уменьшение количества происшествий на контролируемых территориях;
— децентрализовать контроль и перевести контрольно–надзорные ведомства в подчинение региональных органов управления. Именно федеральное подчинение региональных контролирующих ведомств сейчас мешает развивать губернаторам бизнес в регионах;
— ускорить работу регуляторной гильотины, ликвидировать все устаревшие и обременяющие нормы нормативно-правовых актов по заключениям рабочих групп, состоящих из экспертов и представителей профессиональных сообществ, пересмотреть и сократить до 25 листов СНиПы, СанПиНы и многие другие устаревшие и потерявшие актуальность документы;
— передать разработку отраслевых стандартов от теоретиков в контрольных ведомствах к практикам в отраслевых объединениях и экспертам на независимой площадке Агентства стратегических инициатив, отстранив от законотворчества контрольно-надзорные ведомства.
Отдельно хотим остановиться на одной из самых болезненных проблем в регуляторной сфере в наших отраслях: деятельность, подход и полномочия Роспотребнадзора.
В своем нынешнем виде Роспотребнадзор представляет собой карательный орган, собирающий деньги за нарушение устаревших и бессмысленных требований, аналогам которых нет нигде в мире:
1) санитарные правила и иные документы содержат положения, дублирующие, расширяющие и противоречащие требованиям действующих актов Правительства РФ, технических регламентов ЕАЭС, актов других органов и ведомств;
2) в соответствии с действующим КоАП РФ одно лицо за одно нарушение можно штрафовать по разным статьям с разными размерами штрафов;
3) установленные требования, а также функции дублируются и пересекаются у Роспотребнадзора с другими федеральными службами (Рострудом, Росприроднадзором, Россельхознадзором);
4) ни одно предложение бизнеса об отмене, переработке санитарных правил, направленных представителями бизнеса в адрес Роспотребнадзора, не принято. Ведомство самостоятельно принимает решения в отношении бизнеса, в том числе о необходимости внедрения той или иной нормы в отношении бизнеса, при этом не имея практического опыта или компетенций ни в одной из сфер регулирования.
К сожалению, система работы Роспотребнадзора в настоящее время построена на принципе «объять необъятное» и стремлении создать единые стандарты работы на все случаи жизни, что является невозможной для применения на практике стратегией. Мы постоянно вносим изменения в рецептуры и методы приготовления блюд, планировку спортивных залов и порядок автоматизации работы гостиниц, спа-центров и салонов красоты; помимо этого, появляются новые технологии и оборудование, меняется экономическая ситуация, что делает невозможным и неэффективным применение потерявших актуальность стандартов.
Указанные выше проблемы не просто мешают функционированию бизнеса, но и заставляют предпринимателей выполнять формальные требования во избежание штрафов в ущерб технологичности и здравому смыслу. Таких примеров мы можем представить несколько сотен.
В новой редакции СанПиН, которую пытается протащить на согласования ведомство, например, против которой выступает вся индустрия гостеприимства и общественного питания, по-прежнему запрещены макароны по-флотски и указывается как жарить мясо. Аналогов таким требованиям нет ни в одной стране мира.
Мы предлагаем сдвинуть парадигму и перейти к принципу обучения и разбора конкретных происшествий. Именно подобный подход используется давно не только в США и странах Европы, но и в Грузии, в Украине. Опыт Грузии показывает успешное применение нововведений: статистика отравлений и происшествий не увеличилась, а уменьшилась, а также исчезла коррупционная составляющая, которая была основным смыслом существования аналогичного ведомства.
Мы просим вас провести полную реформу федеральной службы, объединив Роспотребнадзор и Россельхознадзор, и выстроить деятельность единого ведомства по аналогии с реформой ДПС (Дорожно-патрульной службы).
В России есть прекрасные примеры эффективного реформирования отраслей, среди которых можно привести коренную перестройку идеологии работы ДПС, несмотря на то, что руководители этой службы, так же как в течение многих лет это делает руководитель Роспотребнадзора, уверяли, что без дежурства и пунктов с инспекторами на дорогах смертность увеличится.
Результат реформы показал обратное: переход от политики карательных мер и сбора штрафов (аналогичной функциям Роспотребнадзора в данный момент), к распределенной многофункциональной системе, основанной на использовании лучших практик в области применения цифровых технологий, реконструкции и благоустройства, итогом внедрения которой стало кардинальное снижение смертности на дорогах. В настоящий момент закрыто большинство пунктов ДПС, прекращены «дежурства» в нужных местах патрульных машин. При этом, за 10 лет произошло кардинальное снижение смертности на дорогах, смертность упала на 40%. Это является огромным достижением, и произошло это по причине реконструкции улиц, магистралей, благоустройства, работы по обучению и профилактике, а не в результате распространения случаев коррупции и применения штрафов.
Мы предлагаем не проводить бесконечные антикоррупционные проверки и не штрафовать за устаревшие нормы, а реорганизовать деятельность Роспотребнадзора и Россельхознадзора следующим образом:
1. Передать функции разработки стандартов полностью в ведение независимых экспертов и отраслевых сообществ. Контролирующий орган может иметь только экспертный голос, но ни в коем случае не решающий;
2. Исходить из того что регулировать необходимо не процесс, а результат. Задача предпринимателя состоит в обеспечении качества наиболее эффективным и удобным ему способом;
3. Полностью отказаться от всех выездных и плановых и внеплановых проверок, заместить их:
— выездом с целью профилактики и обучения. Целью проверки по жалобам должны стать не штраф/взыскание, а оценка критичности нарушений по понятной шкале критичности и рекомендации по исправлению проблем, если нарушения не критичны;
— обязательной страховкой в пользу потребителя и введением дифференцированных страховок (по аналогу страхования гражданской ответственности – от уровня наличия страховых случаев за год). В таком случае ведомство только контролирует наличие страховки; если нарушение критичное и привело к отравлениям или иным существенным нарушениям, то ситуация подлежит разрешению в рамках действующего законодательства и должно покрываться страховыми выплатами;
— программой производственного контроля (ППК) на предприятиях, согласно которой образцы продукции постоянно сдаются в независимую лабораторию с целью оценки их качества.
4. Исключить возможность закрывать и приостанавливать деятельность предприятий по решению Роспотребнадзора. Давать срок на устранение выявленных проблем.
5. Осуществить плавный переход в деятельности ведомства от контроля к обучению, а также переход к приему экзамена у шеф-поваров по санитарным нормам в единых центрах обучения, как это делается, например, при получении водительского удостоверения, а также обязательное наличие как минимум одного обученного и сертифицированного сотрудника в рабочей смене предприятия. Это норма, по которой работают многие европейские страны и США: норма с одной стороны является затратной, но разумной. Её введение может быть растянуто на несколько лет, но она станет некой понятной альтернативой коррупционным проверкам.
На основании изложенного выше наши предложения и просьба к вам заключаются в следующем:
1. Дать поручение правительству Российской Федерации согласовать и принять в полном объеме разработанные экспертами и предлагаемые отраслями изменения в рекомендации Роспотребнадзора по открытию предприятий после кризиса;
2. Дать поручение правительству Российской Федерации об изменении налоговой системы для «человекоёмких» отраслей;
3. Дать поручение правительству Российской Федерации создать сроком на 2 месяца мобильную рабочую группу из представителей наших отраслей на площадке Агентства стратегических инициатив или Минпромторга для проработки и согласования до 1 июля 2020 г. предложенных нами мер по кардинальному снижению регуляторного воздействия на предпринимателей в наших отраслях.
Только предложенные шаги позволят поднять отрасли экономики из глубочайшего кризиса и дать им возможность для развития, что одновременно даст увеличение ВВП и уровня благосостояния граждан. Если этого не сделать, предприниматели наших отраслей будут массово уходить в теневой бизнес или навсегда закроют свои предприятия и распустят миллионы сотрудников.
Представители индустрии гостеприимства также обратились к первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову с инициативой о внесении изменений в критерии отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к МСП, содержащиеся в абз. «б» п.2 ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
— Согласно указанной норме к МСП относятся предприятия с численностью сотрудников до 250 человек. На практике необходимо обеспечить учет особенностей ведения деятельности различных видов и пересмотреть ограничения по количеству сотрудников для отраслей, в которых ФОТ, включая НДФЛ и социальные взносы, составляет более 30% от выручки (индустрия общественного питания, гостиничный бизнес, пищевое производство, индустрия фитнеса и др.), т.е. внести изменения в критерии отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к реестру МСП с 1 февраля 2020 (придание норме обратной силы) и убрать ограничение по количеству работников и все остальные условия, кроме порога оборота до 2 млрд. рублей, — говорится в обращении. — Мы считаем, что это также позволит расширить круг субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывать поддержку значимым инвестиционным проектам по модернизации и созданию новых предприятий в таких отраслях как детские услуги, сервисы и развлечения, общественное питание, гостиничный бизнес, фитнес-индустрия.
Подписи под обращениями поставили все члены ассоциаций и деловых объединений индустрии гостеприимства РФ: Федерация Рестораторов и Отельеров, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, Ассоциация предпринимателей индустрии красоты, Инициативная группа центров и поставщиков оздоровительной и медицинской SPA индустрии, Национальная ассоциация клиник эстетической медицины, Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений. В них входит более 300 тысяч предприятий по всей России и стоящие за ними 4.8 млн сотрудников.
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