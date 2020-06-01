Индустрия гостеприимства просит реформировать Роспотребнадзор

Руководители отраслевых объединений индустрии общественного питания, индустрии фитнеса и спорта, индустрии красоты, индустрии туризма и гостеприимства, индустрии организации массовых спортивных мероприятий в конце минувшей недели направили открытое письмо (есть в распоряжении редакции) президенту РФ Владимиру Путину. В нем перечислен список мер, которые, по мнению представителей пострадавших отраслей, необходимо предпринять, чтобы обеспечить сбор налогов и предотвратить резкий рост безработицы. В их разработке принимали участие предприниматели большинства регионов России, сообщила InfoPro54 основатель и владелец гастрономической школы «Гастроинкубатор» , кейтенинговой компании «Браво, шеф» и салона красоты «Багира», председатель правления федерации рестораторов и отельеров Сибири , член общественного совета при минпромторге Новосибирской области Галина Шеломенцева.

Редакция публикует основные тезисы этого обращения.

— Мы — предприниматели, находящиеся в эпицентре ситуации, уверены, что только радикальные шаги Правительства, а именно новая экономическая и регуляторная политика позволят государству обеспечить прежнюю налоговую базу и предотвратить появление огромного количества безработных, связанный с этими факторами рост социальной напряженности.

Для срочного внедрения такой политики в жизнь для предприятий «человекоёмких» отраслей негосударственного и несырьевого сектора необходимо сделать всего три ключевых шага:

1. Изменить налоговую систему и предусмотреть:

— введение специального налогового режима для «человекоёмких» отраслей — промежуточного между ОСНО и УСН;

— снижение ставки НДС до 10% для отраслей с входящим льготным НДС 10% (пищевая промышленность, рестораны, фабрики-кухни);

— сделать максимальную ставку страховых взносов в размере 15% для всех организаций в наших отраслях, вне зависимости от принадлежности к МСП, кодам ОКВЭД и МРОТ в связи с высокой долей ФОТ (до 40% от оборота);

— пересмотреть с 1 февраля 2020 года критерии внесения в реестр МСП для наших отраслей, исключив из критериев количество сотрудников, ввиду высокой доли ФОТ в силу специфики отраслей.

2. Обеспечить разумные требования по выходу отраслей из режима повышенной готовности

Логика мер по выходу из режима повышенной готовности должна быть основана на принципе равноправия для разных отраслей и опираться на экспертизу отраслевых сообществ и мировой опыт. В рекомендации Роспотребназдора по открытию необходимо принять все правки, разработанные и переданные в ведомство отраслями (Приложение №1 к данному обращению).

3. Сократить до минимума регуляторное давление на бизнес:

— запретить любые штрафы для бизнеса в течение 3-х лет с момента завершения режима повышенной готовности, заменить штрафы предупреждениями;

— запретить все плановые проверки, а выездные проверки контрольных ведомств по жалобам разрешить только для проведения обучения и профилактики;

— заменить KPI ключевых показателей деятельности контрольно-надзорных ведомств с «палочного подхода» на количество обученных и аттестованных сотрудников на предприятиях, а также на уменьшение количества происшествий на контролируемых территориях;

— децентрализовать контроль и перевести контрольно–надзорные ведомства в подчинение региональных органов управления. Именно федеральное подчинение региональных контролирующих ведомств сейчас мешает развивать губернаторам бизнес в регионах;

— ускорить работу регуляторной гильотины, ликвидировать все устаревшие и обременяющие нормы нормативно-правовых актов по заключениям рабочих групп, состоящих из экспертов и представителей профессиональных сообществ, пересмотреть и сократить до 25 листов СНиПы, СанПиНы и многие другие устаревшие и потерявшие актуальность документы;

— передать разработку отраслевых стандартов от теоретиков в контрольных ведомствах к практикам в отраслевых объединениях и экспертам на независимой площадке Агентства стратегических инициатив, отстранив от законотворчества контрольно-надзорные ведомства.

Отдельно хотим остановиться на одной из самых болезненных проблем в регуляторной сфере в наших отраслях: деятельность, подход и полномочия Роспотребнадзора.

В своем нынешнем виде Роспотребнадзор представляет собой карательный орган, собирающий деньги за нарушение устаревших и бессмысленных требований, аналогам которых нет нигде в мире:

1) санитарные правила и иные документы содержат положения, дублирующие, расширяющие и противоречащие требованиям действующих актов Правительства РФ, технических регламентов ЕАЭС, актов других органов и ведомств;

2) в соответствии с действующим КоАП РФ одно лицо за одно нарушение можно штрафовать по разным статьям с разными размерами штрафов;

3) установленные требования, а также функции дублируются и пересекаются у Роспотребнадзора с другими федеральными службами (Рострудом, Росприроднадзором, Россельхознадзором);

4) ни одно предложение бизнеса об отмене, переработке санитарных правил, направленных представителями бизнеса в адрес Роспотребнадзора, не принято. Ведомство самостоятельно принимает решения в отношении бизнеса, в том числе о необходимости внедрения той или иной нормы в отношении бизнеса, при этом не имея практического опыта или компетенций ни в одной из сфер регулирования.

К сожалению, система работы Роспотребнадзора в настоящее время построена на принципе «объять необъятное» и стремлении создать единые стандарты работы на все случаи жизни, что является невозможной для применения на практике стратегией. Мы постоянно вносим изменения в рецептуры и методы приготовления блюд, планировку спортивных залов и порядок автоматизации работы гостиниц, спа-центров и салонов красоты; помимо этого, появляются новые технологии и оборудование, меняется экономическая ситуация, что делает невозможным и неэффективным применение потерявших актуальность стандартов.

Указанные выше проблемы не просто мешают функционированию бизнеса, но и заставляют предпринимателей выполнять формальные требования во избежание штрафов в ущерб технологичности и здравому смыслу. Таких примеров мы можем представить несколько сотен.

В новой редакции СанПиН, которую пытается протащить на согласования ведомство, например, против которой выступает вся индустрия гостеприимства и общественного питания, по-прежнему запрещены макароны по-флотски и указывается как жарить мясо. Аналогов таким требованиям нет ни в одной стране мира.

Мы предлагаем сдвинуть парадигму и перейти к принципу обучения и разбора конкретных происшествий. Именно подобный подход используется давно не только в США и странах Европы, но и в Грузии, в Украине. Опыт Грузии показывает успешное применение нововведений: статистика отравлений и происшествий не увеличилась, а уменьшилась, а также исчезла коррупционная составляющая, которая была основным смыслом существования аналогичного ведомства.

Мы просим вас провести полную реформу федеральной службы, объединив Роспотребнадзор и Россельхознадзор, и выстроить деятельность единого ведомства по аналогии с реформой ДПС (Дорожно-патрульной службы).

В России есть прекрасные примеры эффективного реформирования отраслей, среди которых можно привести коренную перестройку идеологии работы ДПС, несмотря на то, что руководители этой службы, так же как в течение многих лет это делает руководитель Роспотребнадзора, уверяли, что без дежурства и пунктов с инспекторами на дорогах смертность увеличится.

Результат реформы показал обратное: переход от политики карательных мер и сбора штрафов (аналогичной функциям Роспотребнадзора в данный момент), к распределенной многофункциональной системе, основанной на использовании лучших практик в области применения цифровых технологий, реконструкции и благоустройства, итогом внедрения которой стало кардинальное снижение смертности на дорогах. В настоящий момент закрыто большинство пунктов ДПС, прекращены «дежурства» в нужных местах патрульных машин. При этом, за 10 лет произошло кардинальное снижение смертности на дорогах, смертность упала на 40%. Это является огромным достижением, и произошло это по причине реконструкции улиц, магистралей, благоустройства, работы по обучению и профилактике, а не в результате распространения случаев коррупции и применения штрафов.

Мы предлагаем не проводить бесконечные антикоррупционные проверки и не штрафовать за устаревшие нормы, а реорганизовать деятельность Роспотребнадзора и Россельхознадзора следующим образом:

1. Передать функции разработки стандартов полностью в ведение независимых экспертов и отраслевых сообществ. Контролирующий орган может иметь только экспертный голос, но ни в коем случае не решающий;

2. Исходить из того что регулировать необходимо не процесс, а результат. Задача предпринимателя состоит в обеспечении качества наиболее эффективным и удобным ему способом;

3. Полностью отказаться от всех выездных и плановых и внеплановых проверок, заместить их:

— выездом с целью профилактики и обучения. Целью проверки по жалобам должны стать не штраф/взыскание, а оценка критичности нарушений по понятной шкале критичности и рекомендации по исправлению проблем, если нарушения не критичны;

— обязательной страховкой в пользу потребителя и введением дифференцированных страховок (по аналогу страхования гражданской ответственности – от уровня наличия страховых случаев за год). В таком случае ведомство только контролирует наличие страховки; если нарушение критичное и привело к отравлениям или иным существенным нарушениям, то ситуация подлежит разрешению в рамках действующего законодательства и должно покрываться страховыми выплатами;

— программой производственного контроля (ППК) на предприятиях, согласно которой образцы продукции постоянно сдаются в независимую лабораторию с целью оценки их качества.

4. Исключить возможность закрывать и приостанавливать деятельность предприятий по решению Роспотребнадзора. Давать срок на устранение выявленных проблем.

5. Осуществить плавный переход в деятельности ведомства от контроля к обучению, а также переход к приему экзамена у шеф-поваров по санитарным нормам в единых центрах обучения, как это делается, например, при получении водительского удостоверения, а также обязательное наличие как минимум одного обученного и сертифицированного сотрудника в рабочей смене предприятия. Это норма, по которой работают многие европейские страны и США: норма с одной стороны является затратной, но разумной. Её введение может быть растянуто на несколько лет, но она станет некой понятной альтернативой коррупционным проверкам.

На основании изложенного выше наши предложения и просьба к вам заключаются в следующем:

1. Дать поручение правительству Российской Федерации согласовать и принять в полном объеме разработанные экспертами и предлагаемые отраслями изменения в рекомендации Роспотребнадзора по открытию предприятий после кризиса;

2. Дать поручение правительству Российской Федерации об изменении налоговой системы для «человекоёмких» отраслей;

3. Дать поручение правительству Российской Федерации создать сроком на 2 месяца мобильную рабочую группу из представителей наших отраслей на площадке Агентства стратегических инициатив или Минпромторга для проработки и согласования до 1 июля 2020 г. предложенных нами мер по кардинальному снижению регуляторного воздействия на предпринимателей в наших отраслях.

Только предложенные шаги позволят поднять отрасли экономики из глубочайшего кризиса и дать им возможность для развития, что одновременно даст увеличение ВВП и уровня благосостояния граждан. Если этого не сделать, предприниматели наших отраслей будут массово уходить в теневой бизнес или навсегда закроют свои предприятия и распустят миллионы сотрудников.

Представители индустрии гостеприимства также обратились к первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову с инициативой о внесении изменений в критерии отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к МСП, содержащиеся в абз. «б» п.2 ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

— Согласно указанной норме к МСП относятся предприятия с численностью сотрудников до 250 человек. На практике необходимо обеспечить учет особенностей ведения деятельности различных видов и пересмотреть ограничения по количеству сотрудников для отраслей, в которых ФОТ, включая НДФЛ и социальные взносы, составляет более 30% от выручки (индустрия общественного питания, гостиничный бизнес, пищевое производство, индустрия фитнеса и др.), т.е. внести изменения в критерии отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к реестру МСП с 1 февраля 2020 (придание норме обратной силы) и убрать ограничение по количеству работников и все остальные условия, кроме порога оборота до 2 млрд. рублей, — говорится в обращении. — Мы считаем, что это также позволит расширить круг субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывать поддержку значимым инвестиционным проектам по модернизации и созданию новых предприятий в таких отраслях как детские услуги, сервисы и развлечения, общественное питание, гостиничный бизнес, фитнес-индустрия.

Подписи под обращениями поставили все члены ассоциаций и деловых объединений индустрии гостеприимства РФ: Федерация Рестораторов и Отельеров, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, Ассоциация предпринимателей индустрии красоты, Инициативная группа центров и поставщиков оздоровительной и медицинской SPA индустрии, Национальная ассоциация клиник эстетической медицины, Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений. В них входит более 300 тысяч предприятий по всей России и стоящие за ними 4.8 млн сотрудников.