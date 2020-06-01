Рекламодателям
ПроНедвижимость
Выборы 2020

Индустрия гостеприимства просит реформировать Роспотребнадзор

А также предлагает внести корректировки в налоговую систему и обеспечить разумные требования по выходу отраслей из режима повышенной готовности.
  • 01/06/2020, 19:14
chair
Подписи под обращениями поставили все члены ассоциаций и деловых объединений индустрии гостеприимства РФ. Это более 300 тысяч предприятий по всей России и 4.8 млн сотрудников.

Руководители отраслевых объединений индустрии общественного питания, индустрии фитнеса и спорта, индустрии красоты, индустрии туризма и гостеприимства, индустрии организации массовых спортивных мероприятий в конце минувшей недели направили открытое письмо (есть в распоряжении редакции) президенту РФ Владимиру Путину. В нем перечислен список мер, которые, по мнению представителей пострадавших отраслей, необходимо предпринять, чтобы обеспечить сбор налогов и предотвратить резкий рост безработицы. В их разработке принимали участие предприниматели большинства регионов России, сообщила InfoPro54 основатель и владелец гастрономической школы «Гастроинкубатор» , кейтенинговой компании «Браво, шеф» и салона красоты «Багира», председатель правления федерации рестораторов и отельеров Сибири , член общественного совета при минпромторге Новосибирской области Галина Шеломенцева.

Редакция публикует основные тезисы этого обращения.

Бизнес ждет разъяснений от власти

—  Мы — предприниматели, находящиеся в эпицентре ситуации, уверены, что только радикальные шаги Правительства, а именно новая экономическая и регуляторная политика позволят государству обеспечить прежнюю налоговую базу и предотвратить появление огромного количества безработных, связанный с этими факторами рост социальной напряженности.

Для срочного внедрения такой политики в жизнь для предприятий «человекоёмких» отраслей негосударственного и несырьевого сектора необходимо сделать всего три ключевых шага:

1. Изменить налоговую систему и предусмотреть:

— введение специального налогового режима для «человекоёмких» отраслей — промежуточного между ОСНО и УСН;

—  снижение ставки НДС до 10% для отраслей с входящим льготным НДС 10% (пищевая промышленность, рестораны, фабрики-кухни);

—  сделать максимальную ставку страховых взносов в размере 15% для всех организаций в наших отраслях, вне зависимости от принадлежности к МСП, кодам ОКВЭД и МРОТ в связи с высокой долей ФОТ (до 40% от оборота);

— пересмотреть с 1 февраля 2020 года критерии внесения в реестр МСП для наших отраслей, исключив из критериев количество сотрудников, ввиду высокой доли ФОТ в силу специфики отраслей.

 2. Обеспечить разумные требования по выходу отраслей из режима повышенной готовности

Логика мер по выходу из режима повышенной готовности должна быть основана на принципе равноправия для разных отраслей и опираться на экспертизу отраслевых сообществ и мировой опыт. В рекомендации Роспотребназдора по открытию необходимо принять все правки, разработанные и переданные в ведомство отраслями (Приложение №1 к данному обращению).

3. Сократить до минимума регуляторное давление на бизнес:

— запретить любые штрафы для бизнеса в течение 3-х лет с момента завершения режима повышенной готовности, заменить штрафы предупреждениями;

— запретить все плановые проверки, а выездные проверки контрольных ведомств по жалобам разрешить только для проведения обучения и профилактики;

—  заменить KPI ключевых показателей деятельности контрольно-надзорных ведомств с «палочного подхода» на количество обученных и аттестованных сотрудников на предприятиях, а также на уменьшение количества происшествий на контролируемых территориях;

— децентрализовать контроль и перевести контрольно–надзорные ведомства в подчинение региональных органов управления. Именно федеральное подчинение региональных контролирующих ведомств сейчас мешает развивать губернаторам бизнес в регионах;

— ускорить работу регуляторной гильотины, ликвидировать все устаревшие и обременяющие нормы нормативно-правовых актов по заключениям рабочих групп, состоящих из экспертов и представителей профессиональных сообществ, пересмотреть и сократить до 25 листов СНиПы, СанПиНы и многие другие устаревшие и потерявшие актуальность документы;

— передать разработку отраслевых стандартов от теоретиков в контрольных ведомствах к практикам в отраслевых объединениях и экспертам на независимой площадке Агентства стратегических инициатив, отстранив от законотворчества контрольно-надзорные ведомства.

Отдельно хотим остановиться на одной из самых болезненных проблем в регуляторной сфере в наших отраслях: деятельность, подход и полномочия Роспотребнадзора.

В своем нынешнем виде Роспотребнадзор представляет собой карательный орган, собирающий деньги за нарушение устаревших и бессмысленных требований, аналогам которых нет нигде в мире:

1) санитарные правила и иные документы содержат положения, дублирующие, расширяющие и противоречащие требованиям действующих актов Правительства РФ, технических регламентов ЕАЭС, актов других органов и ведомств;

2) в соответствии с действующим КоАП РФ одно лицо за одно нарушение можно штрафовать по разным статьям с разными размерами штрафов;

3) установленные требования, а также функции дублируются и пересекаются у Роспотребнадзора с другими федеральными службами (Рострудом, Росприроднадзором, Россельхознадзором);

4) ни одно предложение бизнеса об отмене, переработке санитарных правил, направленных представителями бизнеса в адрес Роспотребнадзора, не принято.  Ведомство самостоятельно принимает решения в отношении бизнеса, в том числе о необходимости внедрения той или иной нормы в отношении бизнеса, при этом не имея практического опыта или компетенций ни в одной из сфер регулирования.

К сожалению, система работы Роспотребнадзора в настоящее время построена на принципе «объять необъятное» и стремлении создать единые стандарты работы на все случаи жизни, что является невозможной для применения на практике стратегией. Мы постоянно вносим изменения в рецептуры и методы приготовления блюд, планировку спортивных залов и порядок автоматизации работы гостиниц, спа-центров и салонов красоты; помимо этого, появляются новые технологии и оборудование, меняется экономическая ситуация, что делает невозможным и неэффективным применение потерявших актуальность стандартов.

Указанные выше проблемы не просто мешают функционированию бизнеса, но и заставляют предпринимателей выполнять формальные требования во избежание штрафов в ущерб технологичности и здравому смыслу. Таких примеров мы можем представить несколько сотен.

В новой редакции СанПиН, которую пытается протащить на согласования ведомство, например, против которой выступает вся индустрия гостеприимства и общественного питания, по-прежнему запрещены макароны по-флотски и указывается как жарить мясо. Аналогов таким требованиям нет ни в одной стране мира.

Мы предлагаем сдвинуть парадигму и перейти к принципу обучения и разбора конкретных происшествий. Именно подобный подход используется давно не только в США и странах Европы, но и в Грузии, в Украине. Опыт Грузии показывает успешное применение нововведений: статистика отравлений и происшествий не увеличилась, а уменьшилась, а также исчезла коррупционная составляющая, которая была основным смыслом существования аналогичного ведомства.

Мы просим вас провести полную реформу федеральной службы, объединив Роспотребнадзор и Россельхознадзор, и выстроить деятельность единого ведомства по аналогии с реформой ДПС (Дорожно-патрульной службы).

В России есть прекрасные примеры эффективного реформирования отраслей, среди которых можно привести коренную перестройку идеологии работы ДПС, несмотря на то, что руководители этой службы, так же как в течение многих лет это делает руководитель Роспотребнадзора, уверяли, что без дежурства и пунктов с инспекторами на дорогах смертность увеличится.

Результат реформы показал обратное: переход от политики карательных мер и сбора штрафов (аналогичной функциям Роспотребнадзора в данный момент), к распределенной многофункциональной системе, основанной на использовании лучших практик в области применения цифровых технологий, реконструкции и благоустройства, итогом внедрения которой стало кардинальное снижение смертности на дорогах. В настоящий момент закрыто большинство пунктов ДПС, прекращены «дежурства» в нужных местах патрульных машин. При этом, за 10 лет произошло кардинальное снижение смертности на дорогах, смертность упала на 40%. Это является огромным достижением, и произошло это по причине реконструкции улиц, магистралей, благоустройства, работы по обучению и профилактике, а не в результате распространения случаев коррупции и применения штрафов.

Мы предлагаем не проводить бесконечные антикоррупционные проверки и не штрафовать за устаревшие нормы, а реорганизовать деятельность Роспотребнадзора и Россельхознадзора следующим образом:

1. Передать функции разработки стандартов полностью в ведение независимых экспертов и отраслевых сообществ. Контролирующий орган может иметь только экспертный голос, но ни в коем случае не решающий;

2. Исходить из того что регулировать необходимо не процесс, а результат. Задача предпринимателя состоит в обеспечении качества наиболее эффективным и удобным ему способом;

3. Полностью отказаться от всех выездных и плановых и внеплановых проверок, заместить их:

—  выездом с целью профилактики и обучения. Целью проверки по жалобам должны стать не штраф/взыскание, а оценка критичности нарушений по понятной шкале критичности и рекомендации по исправлению проблем, если нарушения не критичны;

—  обязательной страховкой в пользу потребителя и введением дифференцированных страховок (по аналогу страхования гражданской ответственности – от уровня наличия страховых случаев за год). В таком случае ведомство только контролирует наличие страховки; если нарушение критичное и привело к отравлениям или иным существенным нарушениям, то ситуация подлежит разрешению в рамках действующего законодательства и должно покрываться страховыми выплатами;

— программой производственного контроля (ППК) на предприятиях, согласно которой образцы продукции постоянно сдаются в независимую лабораторию с целью оценки их качества.

4. Исключить возможность закрывать и приостанавливать деятельность предприятий по решению Роспотребнадзора. Давать срок на устранение выявленных проблем.

5. Осуществить плавный переход в деятельности ведомства от контроля к обучению, а также переход к приему экзамена у шеф-поваров по санитарным нормам в единых центрах обучения, как это делается, например, при получении водительского удостоверения, а также обязательное наличие как минимум одного обученного и сертифицированного сотрудника в рабочей смене предприятия. Это норма, по которой работают многие европейские страны и США: норма с одной стороны является затратной, но разумной. Её введение может быть растянуто на несколько лет, но она станет некой понятной альтернативой коррупционным проверкам.

На основании изложенного выше наши предложения и просьба к вам заключаются в следующем:

1. Дать поручение правительству Российской Федерации согласовать и принять в полном объеме разработанные экспертами и предлагаемые отраслями изменения в рекомендации Роспотребнадзора по открытию предприятий после кризиса;

2. Дать поручение правительству Российской Федерации об изменении налоговой системы для «человекоёмких» отраслей;

3. Дать поручение правительству Российской Федерации создать сроком на 2 месяца мобильную рабочую группу из представителей наших отраслей на площадке Агентства стратегических инициатив или Минпромторга для проработки и согласования до 1 июля 2020 г. предложенных нами мер по кардинальному снижению регуляторного воздействия на предпринимателей в наших отраслях.

Только предложенные шаги позволят поднять отрасли экономики из глубочайшего кризиса и дать им возможность для развития, что одновременно даст увеличение ВВП и уровня благосостояния граждан. Если этого не сделать, предприниматели наших отраслей будут массово уходить в теневой бизнес или навсегда закроют свои предприятия и распустят миллионы сотрудников.

Представители индустрии гостеприимства также обратились к первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову с инициативой о внесении изменений в критерии отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к МСП, содержащиеся в абз. «б» п.2 ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

— Согласно указанной норме к МСП относятся предприятия с численностью сотрудников до 250 человек. На практике необходимо обеспечить учет особенностей ведения деятельности различных видов и пересмотреть ограничения по количеству сотрудников для отраслей, в которых ФОТ, включая НДФЛ и социальные взносы, составляет более 30% от выручки (индустрия общественного питания, гостиничный бизнес, пищевое производство, индустрия фитнеса и др.), т.е. внести изменения в критерии отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к реестру МСП с 1 февраля 2020 (придание норме обратной силы) и убрать ограничение по количеству работников и все остальные условия, кроме порога оборота до 2 млрд. рублей, — говорится в обращении. — Мы считаем, что это также позволит расширить круг субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывать поддержку значимым инвестиционным проектам по модернизации и созданию новых предприятий в таких отраслях как детские услуги, сервисы и развлечения, общественное питание, гостиничный бизнес, фитнес-индустрия.

Подписи под обращениями поставили все члены ассоциаций и деловых объединений индустрии гостеприимства РФ: Федерация Рестораторов и Отельеров, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, Ассоциация предпринимателей индустрии красоты, Инициативная группа центров и поставщиков оздоровительной и медицинской SPA индустрии, Национальная ассоциация клиник эстетической медицины, Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений. В них входит более 300 тысяч предприятий по всей России и стоящие за ними 4.8 млн сотрудников.

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos
117

Популярное с сайта

Новосибирская область ослабила давления на бизнес

01/06/2020, 15:20
Регион поднялся в рейтинге с 67 на 29 место.

17 тонн иранских дынь поступили в Новосибирск

01/06/2020, 14:29
Ранее в конце мая в город уже поступили две партии иранских арбузов общим объемом 36 тонн.

НГТУ НЭТИ откроет студенческий технопарк

01/06/2020, 14:23
Он будет расположен в корпусах бывшего Сибирского политехнического колледжа

Актуальный разговор

«Новосибирские санатории были готовы открыться с 1 июня»

Все материалы
Новости

Организаторы вечеринки возле Бугринского моста в Новосибирске наказаны

01/06/2020, 18:12

Около 1500 самозанятых новосибирцев получат субсидию

01/06/2020, 17:55

В Новосибирской области перестали брать под медицинское наблюдение пассажиров из регионов России

01/06/2020, 15:54

Резиденты Технопарка Академгородка получат отсрочку арендной платы

01/06/2020, 15:42

В Новосибирской области сдвигается начало летней оздоровительной кампании

01/06/2020, 15:29

Новосибирская область ослабила давления на бизнес

01/06/2020, 15:20

17 тонн иранских дынь поступили в Новосибирск

01/06/2020, 14:29

НГТУ НЭТИ откроет студенческий технопарк

01/06/2020, 14:23

Сегодня начинаются выплаты мер соцподдержки семьям с детьми и безработным

01/06/2020, 13:27

Вирус vs логистика

01/06/2020, 13:20

Каталог недвижимости

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес-календарь

В Новосибирской области увеличивается втрое минимальное пособие по безработице

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска