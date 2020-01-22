Новосибирская таможня потребует у граждан документы о происхождении крупных денежных сумм

Новосибирская таможня отмечает рост числа правонарушений, связанных с недекларированием и недостоверным декларированием денежных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

— С февраля 2020 года при перемещении через границу наличных денежных средств в сумме более 100 тыс долларов США, необходимо будет подтвердить происхождение денег документами. Подтверждающие документы граждане должны будут предоставить одновременно с предъявлением пассажирской таможенной декларации. Это могут быть документы, оформленные кредитными организациями при совершении гражданами конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других), — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.

Отмечается, что в случае непредставления соответствующих документов, перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств не допускается.

В пресс-службе рассказали, что в 2019 году в регионе деятельности Новосибирской таможни физическими лицами было осуществлено декларирование наличных денежных средств на общую сумму 35,6 млн долларов США — это на 10,5 млн долларов США больше, чем за такой же период 2018 года.

— Количество граждан, осуществивших декларирование денежных средств в 2019 году, составило 601 человек, на 510 человек больше, чем за 2018 год, — уточнили в пресс-службе.

Ввезено в Россию было 2,8 млн долларов США в эквиваленте по 9 наименованиям валют, среди которых преобладали доллары США (93%). Вывезено из России наличных денежных средств на общую сумму 32,9 млн долларов США в эквиваленте по 13 наименованиям валют, наибольшую часть которых составили также доллары США (90%).

При этом, вывоз наличных денег осуществлялся в 18 стран мира: в основном в Китай (42%), Узбекистан (27%) и Таиланд (13%).

— Инспекторами Новосибирской таможни в 2019 году было зафиксировано 57 случаев перемещения физическими лицами наличных денежных средств в крупном размере, из которых 53 факта вывоза и 4 факта ввоза наличных денег в сумме, равной и превышающей эквивалент 100 тыс долларов США. В том числе 4 случая вывоза гражданами сумм, превышающих эквивалент 500 тыс долларов США и 1 случай ввоза гражданином суммы 1,3 млн долларов США наличными единовременно, — подчеркнули в Новосибирской таможне.

Среди задекларированных физическими лицами источников доходов при вывозе и ввозе денежных средств наибольшую долю составили заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности.

Основную долю денег, граждане планировали использовать на текущие расходы.

Что касается правонарушений, то в 2019 году Новосибирской таможней было возбуждено 112 дел по ст. 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств) – на 41 дело больше, чем за такой же период 2018 года.

Также, в 2019 году были выявлены 2 преступления, по которым возбуждены уголовные дела по ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств).

— По причине недекларирования у граждан было изъято различной валюты на общую сумму более 17 млн рублей, — уточнили в пресс-службе Новосибирской таможни. — Незаконный вывоз наличных денежных средств пытались осуществить, в основном, в такие страны как Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

По словам инспекторов таможенного поста Аэропорт Толмачево, рост количества правонарушений связан с увеличением пассажиропотока и усилением таможенного контроля направленного на выявление наиболее экономически значимых нарушений таможенного законодательства.

Нередко правонарушения совершаются по незнанию, ввиду беспечности граждан, не пожелавших ознакомиться с таможенным законодательством перед выездом за границу.

В Новосибирской таможне напомнили, что перемещать денежные средства через границу можно в любом объеме при условии, что общая сумма денег в эквиваленте, превышающая 10 тысяч долларов США, будет письменно задекларирована. К административной ответственности привлекается лицо, которое без письменного декларирования, перемещает через таможенную границу наличные денежные средства в общей сумме превышающей 10 тысяч долларов США, а к уголовной ответственности – без письменного декларирования свыше 30 тысяч долларов США.

— В числе наиболее частых заблуждений отмечаются случаи, когда граждане, зная, что в соответствии с законодательством можно перемещать без декларирования наличные деньги в сумме 10 тысяч долларов США, не учитывали, что необходимо считать общую сумму имеющихся при себе денег в разной валюте: доллары, евро, рубли и т.д. В том случае, если общая сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, то необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти в «красный коридор, — отметил начальник отдела административных расследований таможенного поста Аэропорт Толмачево Александр Дорожкин.

По его словам, наказание по ст. 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств) составляет штраф в размере от однократной до двукратной суммы незадекларированных наличных денежных средств (т.е. той части суммы, которая превышает 10 тыс. долларов США), либо их конфискацию.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни