— Наиболее значимое событие минувшего года, на мой взгляд, — снижение ключевой ставки, что приводит к удешевлению денег как для физических, так и для юридических лиц. Дешевые деньги — это важно для стимулирования экономики.

В прошедшем году регулятором были внесены несколько коррективов в работу рынка МФО. Во-первых, снижение дневной процентной ставки для PDL-займов (займы «до зарплаты»). Раньше дневная процентная ставка для этого сегмента составляла 1,5%, сейчас — 1%. Это нововведение значительно повлияло на развитие микрофинансирования, в том числе несколько компаний ушли с рынка. Во-вторых, введение Центробанком обязанности по расчету ПДН — предельной долговой нагрузки на заемщика, которую теперь делают и банки, и микрофинансовые организации. Такая мера направлена на снижение закредитованности населения, но при этом стоит понимать — есть риск, что часть населения, которая не сможет подтвердить доходы, будет уходить к «серым» кредиторам.

Что касается нашей компании, то для нас главным позитивным итогом и маркером верно выбранного вектора развития является рост нашего кредитного портфеля.

В 2020 году, в первую очередь, будем плотно работать над автоматизацией и оптимизацией внутренних процессов, направленных на качественный рост. Улучшения коснутся всех направлений нашей работы. Также планируем масштабироваться — уже в начале года выходим на рынок Казани и Нижнего Новгорода.