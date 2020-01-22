Домашние SPA-каникулы

Самый продуктивный отдых — это, как известно, отдых с пользой. Хороший вариант уделить время себе, не выходя из дома — устроить домашний SPA-салон.

Такое мероприятие не потребует от Вас больших затрат и усилий, но поможет замечательно расслабиться с пользой для внешности.

Потребуется, с некоторыми вариациями на собственные предпочтения, запастись: свечами, лепестками роз, ароматическими палочками и ароматическими маслами, средствами уходовой косметики и, возможно, заглянуть в холодильник. Ароматические средства помогут создать соответствующую атмосферу. Для снятия стресса и расслабления подойдут масла лаванды, иланг-иланга, бергамота, мяты и майорана.

Чтобы Ваш домашний SPA-салон принёс вам и удовольствие и пользу, неплохо было бы заранее составить план процедур, подобрать подходящие вам рецепты, проверить, все ли ингредиенты и необходимые вещи в наличии и продумать ритуал. SPA-процедуры, как правило, сопровождаются звуками природы или восточными мелодиями, но плей-лист тоже лучше придумать заранее, чтобы не отвлекаться на него в самый неподходящий момент.

Что значит, продумать ритуал? Допустим, Вы намечаете время для спа. К этому времени у вас готова ванна с отваром трав, аромо-маслами, молоком и лепестками роз, и прочими вариантами, угодными Вашей душе. Потом вы делаете какую-то запланированную процедуру, потом пьёте вкусный чай с травами… И всё это — никуда не торопясь и с осознанием заботы о себе.

Составьте для себя SPA-расписание. Примерно вот так:

День 1. Ванна с солью, а потом — пилинг тела скрабом. Скраб можно изготовить самостоятельно, смешав морскую соль, кофейную гущу и мёд, или лёгкий крем. В такой скраб по желанию добавляют глицерин, различные полезные масла. На которые нет аллергии, разумеется.

День 2. Глубокий релакс. Как вариант — зажечь в ванной свечи, выключить свет, добавить в ванну стакан молока, в котором растворены 8-10 капель розового масла, и украсить воду лепестками роз. Неравнодушные к медитативным практикам могут, вдыхая аромат розового масла, представить себя нежным цветком.

День 3. Время сделать маску для лица. Можно воспользоваться покупными уходовыми средствами, или сделать маску самостоятельно. Очень полезна для кожи маска с основой из бесцветной хны: хна заваривается согласно инструкции, к ней добавляется масло жожоба, чайного дерева и тмина. Маска наносится на стандартные 15 минут, но обязательно сверху покрывается тонкой, пищевой полиэтиленовой плёнкой.

День 4. Заботимся о волосах. Можно обойтись стандартными масками для своего типа волос, покупными, изготовленными самостоятельно, или покупными, но дополнительно обогащёнными маслами и полезными веществами, добавленными самостоятельно.

День 5. Сначала полезная, расслабляющая ванна с травами и эфирными маслами, потом — уход за руками и ступнями. Травы и масла подбираются по своим предпочтениям. Кожу рук и стоп обрабатываем подходящими пилинговыми средствами, делаем массаж и наносим питательный крем.

Лучшее завершение любой из вышеприведённых процедур — это завернувшись в пушистый халат или полотенце, отправиться пить чай, приготовленный по Вашему любимому рецепту.