Новосибирская таможня предлагает создать в регионе свободные экономические зоны

Новосибирская таможня предложила правительству региона создать таможенные зоны на территориях устойчивого развития в городе Горный (Тогучинский район) и рабочем посёлке Линёво (Искитимский район). Такое предложение на оперативном совещании в правительстве озвучил начальник Новосибирской таможни Валерий Гуков.

— Учитывая работу по созданию территории опережающего развития предлагаю проработать вопрос создания на этих территориях свободных экономических зон, — сказал Гуков в своём докладе. — К примеру, с резидентами СЭЗ при ввозе иностранного оборудования, подпавшего под процедуру таможенной зоны, не взимаются таможенные пошлины, НДС, не применяются запреты экономического характера.

По предложению таможенников, при утрате резидентом его статуса оборудование, ввезённое в СЭЗ, остаётся в собственности указанных резидентов.

— Здесь, конечно, резиденту принимать решение, возможно или невозможно применять процедуру, потому что она накладывает определённые ограничения на резидентов, —поясняет начальник таможни. — Тем не менее, если резидент решит, что такая процедура ему важна, мы готовы помочь. Потому что тот объём оборудования, который может быть ввезён, сэкономит на уплате НДС значительные объёмы средств.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал рассмотреть данное предложение.

Новосибирская таможня на постоянной основе инициирует проведение различных мероприятий с участниками внешне-экономической деятельности.

— Проведено большое количество встреч, где мы разъясняем порядок взаимодействия с таможней. Конечно, в первую очередь, это биотехнопарк «Кольцово», технопарк новосибирского Академгородка, представительства туристических организаций. Налажено конструктивное взаимодействие с торгово-промышленными палатами. Представители таможни принимают участие в совещаниях с министерством сельского хозяйства по вопросам регулирования рынка зерна и экспорта продукции, — говорит Валерий Гуков.

Фото: Юлия Данилова