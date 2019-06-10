 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В области подвели первые итоги перехода на «цифру»

Основная часть жителей региона перешла на цифровое вещание. В Новосибирске —73%.
  • 10/06/2019, 17:42
Автор: Евгения Серёгина
В области подвели первые итоги перехода на «цифру»
«Если вначале обращения насчитывались тысячами в день, то сейчас — чуть более сотни»

В настоящее время на территории Новосибирской области практически повсеместно заработала система цифрового вещания. Одновременно в областном правительстве отмечают и сокращение звонков на горячую линию по поводу содействия перехода на «цифру». Об этом во время пресс-подхода сообщил руководитель департамента информатизации Анатолий Дюбанов.

Все 20 телеканалов заработали,  сообщает чиновник.  Переход движется в плановом порядке. Жители области задают вопросы, но они эффективно решаются.  3 и 4 июня на горячую линию поступило 17 тысяч обращений в сутки (7 тысяч  на федеральную горячую линию, 10 тысяч  на региональную). За неделю получено порядка 4 тысяч заявок на волонтёров, и все заявки у нас отрабатывались с дистанцией в 1-2 дня. Тысяча волонтёров привлекались на уровне области, из них 270  на уровне города Новосибирска, все хорошо отработали. Ожидаем порядка 400 звонков на федеральную линию и 600 — на региональную линию. Поэтому мы не перестаём эффективно обслуживать.

По словам Дюбанова, Новосибирская область показала лучший результат по стране в плане реагирования на обращения жителей.

 Время дозвона у нас было 5-6 секунд. Это фактически рекорд по Российской Федерации по доступности горячей линии,  говорит руководитель департамента.  Мы увеличили состав дежурной смены до 28 операторов и не менее эффективно принимали звонки горячей линии на уровне администраций. Сегодня, считаю, что основная часть жителей перешла на каналы в цифре.

Что касается областного центра, то здесь в настоящее время отработано 73% заявок горожан. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

 За время работы по переходу на цифровое вещание было подано в Новосибирске 4,6 тыс. заявок,  сообщил глава города.  Оказана поддержка и отработано 3,3 тыс. заявок (73%). Сейчас по городу отмечается падение количества обращений. Если вначале они насчитывались тысячами в день, то сейчас чуть более сотни. Такая положительная динамика.

Напомним, что в бюджете Новосибирской области на 2019 год предусмотрены 65 млн. руб. на компенсацию покупки оборудования льготниками.

Фото: pixabay.com, автор- mojzagrebinfo

Популярное с сайта

«Uber для сантехников»

«Uber для сантехников»

11/06/2019, 17:32
УК Новосибирска протестируют проекты «Умного ЖКХ».
Агростраховщиков беспокоит состояние сельхозкультур в Сибири

Агростраховщиков беспокоит состояние сельхозкультур в Сибири

11/06/2019, 16:05
В зоне действия неблагоприятных природных факторов находится и Новосибирская область.
В НГТУ НЭТИ открывается учебный центр Astralinux

В НГТУ НЭТИ открывается учебный центр Astralinux

11/06/2019, 15:19
Он будет готовить системных администраторов, специалистов по защите информации и пользователей российской операционной системы Astralinux версий CE и SE.

Актуальный разговор

Диплом высшей пробы

Диплом высшей пробы

Все материалы
Новости

Точечная настройка бизнеса

13/06/2019, 08:30

У торговцев-нелегалов изымут товар и «застолбят» участок

12/06/2019, 21:44

В Новосибирске направлено в суд дело о хищении 11 млн рублей бюджетных средств

12/06/2019, 10:00

Экс-директор клиники Мешалкина обратился к президенту РФ

11/06/2019, 17:47

С начала года объем экспорта региона составил свыше 510 млн долларов США

11/06/2019, 17:38

«Uber для сантехников»

11/06/2019, 17:32

Агростраховщиков беспокоит состояние сельхозкультур в Сибири

11/06/2019, 16:05

В НГТУ НЭТИ открывается учебный центр Astralinux

11/06/2019, 15:19

Чуть более половины муниципалитетов заключили дорожные контракты

11/06/2019, 15:15

Официально завершены испытания первого российского «умного» накопителя энергии большой мощности

11/06/2019, 12:52
Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска