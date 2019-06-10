В области подвели первые итоги перехода на «цифру»

В настоящее время на территории Новосибирской области практически повсеместно заработала система цифрового вещания. Одновременно в областном правительстве отмечают и сокращение звонков на горячую линию по поводу содействия перехода на «цифру». Об этом во время пресс-подхода сообщил руководитель департамента информатизации Анатолий Дюбанов.

—Все 20 телеканалов заработали, — сообщает чиновник. — Переход движется в плановом порядке. Жители области задают вопросы, но они эффективно решаются. 3 и 4 июня на горячую линию поступило 17 тысяч обращений в сутки (7 тысяч — на федеральную горячую линию, 10 тысяч — на региональную). За неделю получено порядка 4 тысяч заявок на волонтёров, и все заявки у нас отрабатывались с дистанцией в 1-2 дня. Тысяча волонтёров привлекались на уровне области, из них 270 — на уровне города Новосибирска, все хорошо отработали. Ожидаем порядка 400 звонков на федеральную линию и 600 — на региональную линию. Поэтому мы не перестаём эффективно обслуживать.

По словам Дюбанова, Новосибирская область показала лучший результат по стране в плане реагирования на обращения жителей.

— Время дозвона у нас было 5-6 секунд. Это фактически рекорд по Российской Федерации по доступности горячей линии, — говорит руководитель департамента. — Мы увеличили состав дежурной смены до 28 операторов и не менее эффективно принимали звонки горячей линии на уровне администраций. Сегодня, считаю, что основная часть жителей перешла на каналы в цифре.

Что касается областного центра, то здесь в настоящее время отработано 73% заявок горожан. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— За время работы по переходу на цифровое вещание было подано в Новосибирске 4,6 тыс. заявок, — сообщил глава города. — Оказана поддержка и отработано 3,3 тыс. заявок (73%). Сейчас по городу отмечается падение количества обращений. Если вначале они насчитывались тысячами в день, то сейчас чуть более сотни. Такая положительная динамика.

Напомним, что в бюджете Новосибирской области на 2019 год предусмотрены 65 млн. руб. на компенсацию покупки оборудования льготниками.

Фото: pixabay.com, автор- mojzagrebinfo