«Новосибирскэнергосбыт» установит заправку для электромобилей

— Может показаться, что электромобили — это экзотика, но многие страны уже заявили о том, что к 2025 году отказываются от двигателей внутреннего сгорания. К 2030 году вся Европа планирует перейти на электромобили. АО «Новосибирскэнергосбыт» выступил инициатором реализации аналогичного проекта в Новосибирске, — сообщил на дискуссионной площадке «Экономика и инвестиции» форума «Городские приоритеты» начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

За собственные средства компания планирует установить первую электрозаправочную станцию на ул. Орджоникидзе, 32. Пилотная станция будет представлена на Дне города, в рамках площадки, где будут демонстрироваться достижения промышленности Новосибирска. В перспективе, по словам чиновника, это будет сеть электрозаправочных станций для электромобилей.

На момент публикации материала получить комментарий о проекте в «Новосибирскэнергосбыте» редакции не удалось.

АО «Новосибирскэнергосбыт» с января 2015 года является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Новосибирска и Новосибирской области. Клиентами предприятия являются более 30 тысяч юридических лиц и более миллиона физических лиц. Основным направлением деятельности предприятия является снабжение электроэнергией потребителей, то есть АО «Новосибирскэнергосбыт» осуществляет закупку электроэнергии (мощности) на оптовом рынке с последующей продажей на розничном рынке электроэнергии (мощности) потребителям, в том числе, гражданам.

Судя по данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске есть одна станция для зарядки электротранспорта. Она расположена рядом с ТЦ «Мега». Несколько зарядных станций создано на площадках предприятий, в парке которых есть электрокары.

Фото: pixabay.com, автор- anaterate