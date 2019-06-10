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«Новосибирскэнергосбыт» установит заправку для электромобилей

Развитием этой инфраструктуры в городе заинтересовались и торговые центры.
  • 10/06/2019, 18:57
Автор: Юлия Данилова
«Новосибирскэнергосбыт» установит заправку для электромобилей
Пилотная станция будет представлена на дне города.

— Может показаться, что электромобили — это экзотика, но многие страны уже заявили о том, что к 2025 году отказываются от двигателей внутреннего сгорания. К 2030 году вся Европа планирует перейти на электромобили. АО «Новосибирскэнергосбыт» выступил инициатором реализации аналогичного проекта в Новосибирске, — сообщил на дискуссионной площадке «Экономика и инвестиции» форума «Городские приоритеты» начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

За собственные средства компания планирует установить первую электрозаправочную станцию на ул. Орджоникидзе, 32. Пилотная станция будет представлена на Дне города, в рамках площадки, где будут демонстрироваться достижения промышленности Новосибирска. В перспективе, по словам чиновника, это будет сеть электрозаправочных станций для электромобилей.

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— Некоторые наши торговые центры тоже сказали, что им нравится этот проект. Они считают его имиджевым. Думаю, что мы постепенно начнем формировать в Новосибирске такую инфраструктуру. Тем более что электромобили у нас в городе уже появляются, — констатировал Люлько.

На момент публикации материала получить комментарий о проекте в «Новосибирскэнергосбыте» редакции не удалось.

АО «Новосибирскэнергосбыт» с января 2015 года является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Новосибирска и Новосибирской области. Клиентами предприятия являются более 30 тысяч юридических лиц и более миллиона физических лиц. Основным направлением деятельности предприятия является снабжение электроэнергией потребителей, то есть АО «Новосибирскэнергосбыт» осуществляет закупку электроэнергии (мощности) на оптовом рынке с последующей продажей на розничном рынке электроэнергии (мощности) потребителям, в том числе, гражданам.

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Судя по данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске есть одна станция для зарядки электротранспорта. Она расположена рядом с ТЦ «Мега». Несколько зарядных станций создано на площадках предприятий, в парке которых есть электрокары.

Фото: pixabay.com, автор- anaterate

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