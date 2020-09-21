Новосибирская таможня предотвратила контрабанду лесоматериалов на сумму более 1 млн рублей

Автомобильные фуры, двигавшиеся в сторону Республики Казахстан, были остановлены инспекторами Новосибирской таможни, в Карасукском районе Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни. При досмотре выяснилось, что перевозимые в грузовиках лесоматериалы по своему объему значительно превышают данные, указанные в товаросопроводительных документах.

— Доски из сосны, кедра, ели, пихты и лиственницы отнесены к категории стратегически важных ресурсов. Документов, разрешающих вывоз за пределы России такого количества товара, у перевозчиков не оказалось, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что по данным фактам, сотрудниками Новосибирской таможни возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ (Контрабанда). Пиломатериалы изъяты. Нарушителям закона грозит срок лишения свободы до 7 лет и крупный денежный штраф.

В Новосибирской таможне рассказали, что всего с января по сентябрь 2020 года, по фактам незаконного вывоза с территории России лесоматериалов, Новосибирской таможней возбуждено 4 уголовных дела. Общий объем изъятой древесины по данным уголовным делам составил 140 кубических метров на общую сумму 1,15 млн рублей.

Еще по 5 фактам незаконного вывоза из России досок из древесины хвойных пород, материалы доследственных проверок были направлены в подразделение МВД России для принятия решения о возбуждении уголовных дел.

В 2019 году Новосибирской таможней было выявлено только 2 факта незаконного вывоза с территории России лесоматериалов и возбуждено 2 уголовных дела. Общий объем перемещаемой контрабандным путем древесины составил 74 м3, а стоимость – 614 тыс рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни