Благодаря прокуратуре новосибирское предприятие погасило долг по зарплате

В Новосибирской области после вмешательства прокуратуры погашены долги по заработной плате перед работниками предприятия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
— Установлено, что перед 53 работниками общества с ограниченной ответственностью «Завод сибирского точного машиностроения «ЭМУР» образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 4,4 млн рублей, — уточнили в прокуратуре.
Отмечается, что в связи с этим прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений трудового законодательства.
— Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена, — рассказали в прокуратуре.
Фото: pixabay.com, автор- Maria_Domnina
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