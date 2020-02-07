Новосибирская таможня ужесточила контроль из-за коронавируса

В связи с возникновением на территории Китайской Народной Республики коронавирусной инфекции, в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Новосибирск (Толмачево) усилены контрольные меры со стороны таможни в целях защиты от возможного распространения вируса, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— На таможенном посту Аэропорт Толмачево ужесточен контроль в отношении товаров граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из стран Юго-Восточной Азии, а именно: обеспечен 100% контроль ручной клади и багажа с целью недопущения ввоза в Россию живых животных и продукции животного происхождения, в том числе пищевой, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что под временный запрет сроком до 1 марта 2020 года также попал ввоз и транзит через территорию России всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и рыб из стран Юго-восточной Азии, изделий и дериватов из них. Приостановлено действие разрешений на их ввоз в Россию, ранее выданных Россельхознадзором.

Новосибирской таможней также приняты меры к недопущению ввоза подконтрольных товаров (пищевые продукты, животноводческая и растительная продукция) в международных почтовых отравлениях. Посылки с такими товарами будут отправляться обратно в Китай.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни