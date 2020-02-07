В регионе за последние пять лет количество вакансий в научной сфере выросло в два раза

По данным hh.ru, в 2019 году в Новосибирской области было открыто более 800 вакансий для представителей научной сферы – это один из самых высоких показателей в стране.

— Чаще всего таких специалистов искали образовательные учреждения (25% вакансий), ИТ-компании (20%) и компании, предоставляющие услуги для бизнеса (9%). Наибольшим спросом пользовались соискатели, которые занимаются химией, информационными технологиями и инженерными науками. Примечательно, что 27% вакансий были предназначены для людей без опыта работы, опыт от года до трех требовался в 49% вакансий, более трех – в 23%, — отмечают аналитики hh.ru.

Средняя предлагаемая заработная плата в научной сфере региона составила 35-40 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях работодатели были готовы предложить и гораздо более существенную сумму. Так, самым «дорогим» предложением для ученых в прошлом году стала вакансия специалиста материаловедения (Material scientist) – от 150 тысяч рублей после вычета всех налогов.

— Вакансии для учёных – сами по себе редкость, и все же за последние пять лет их количество в Новосибирской области выросло в два раза. В 2019 году компании среди прочих искали инженеров-химиков, инженеров-электронщиков, научных редакторов, прооотборщиков, химиков-исследователей, топографов, биохимиков, а также различных лаборантов и методистов, — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.

Фото: pixabay.com, автор- geralt