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Новосибирская таможня выявила валютные махинации на 3 млрд рублей

Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • 27/08/2019, 14:47
Новосибирская таможня выявила валютные махинации на 3 млрд рублей

Отдел валютного контроля Новосибирской таможни с января по июль 2019 года выявил нарушения валютного законодательства на 3 миллиарда рублей – почти в 2 раза больше, чем за такой же период 2018 года, сообщили в Новосибирской таможне.

Отмечается, что инспекторы Новосибирской таможни провели 96 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства, по результатам которых было возбуждено 86 дел об административных правонарушениях по ст.15. 25 КоАП РФ (Нарушение валютного законодательства).

Кроме этого, в правоохранительный блок таможни передано 19 материалов с выявленными признаками уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

— Так, например, 49-летний предприниматель из города Бердска способствовал незаконному выводу из России в Китай денежной суммы в размере более 600 млн рублей. По условиям нескольких контрактов, из Китая в Россию после 100% предоплаты должны были поступить партии различного товара, но по сведениям Новосибирской таможни, декларирование товаров по указанным контрактам не осуществлялось и требования о возврате денежных покупателем товара в адрес продавца не выставлялись, — рассказали в таможне. — В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Новосибирской таможни было достоверно установлено, что бердчанин, являясь учредителем фирмы, оказал пособничество директору этой же фирмы в виде советов и предоставления информации о том, как уклониться от обязанности, установленной валютным законодательством России, по возвращению на свои счета денег за не полученные из Китая товары.

В пресс-службе уточнили, что в отношении директора и учредителя указанной фирмы возбуждены уголовные дела по статьям 193 УК РФ и 193.1 УК РФ. Предпринимателям грозит лишение свободы на срок до пяти лет и крупный денежный штраф.

Фото: pixabay.com, автор- NikolayFrolochkin

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