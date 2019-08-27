Завод «Экран» арендует имущество «Сибэлектротерма»

Конкурсный управляющий ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» Сергей Лебедев сообщил о признании АО «Завод Экран» победителем тендера на право заключения договора аренды имущественного комплекса предприятия. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
— Тендер на право заключения договора аренды имущественного комплекса вышеуказанного должника (недвижимое и движимое имущество) с действующими договорами субаренды признать состоявшимся. АО «Завод Экран» признать победителем тендера с ценой предложения 2,050 млн рублей в месяц, в том числе НДС, — говорится в протоколе аукциона.
Отмечается, что АО «Завод Экран» стал единственным участником тендера.
13 августа кредиторы новосибирского завода «Сибэлектротерм» проголосовали за прекращение проведения тендера на право заключения договора аренды имущества ОАО «Сибэлектротерм», объявленного и опубликованного в ЕФРСБ 31.07.2019 года, в связи с допущенными ограничениями конкуренции и допущенным нарушениями ФЗ «О защите конкуренции. Согласно протоколу они предложили конкурсному управляющему ОАО «Сибэлектротерм» в срок до 19.08.2019 г. представить членам комитета кредиторов: проект договора аренды, содержащий условия передачи имущественного комплекса ОАО «Сибэлектротерм» в аренду потенциальному победителю тендера; смету расходов необходимых для содержания и функционирования имущественного комплекса ОАО «Сибэлектротерм» в надлежащем состоянии; смету расходов необходимых для подготовки имущественного комплекса ОАО «Сибэлектротерм» к осенне-зимнему сезону, содержащую конкретный перечень таких работ и их стоимость; отчет об определении рыночной стоимости арендной ставкой имущества должника и обоснование предлагаемого начального размера арендной платы. 16 августа конкурсным управляющим были объявлены новые тендеры на право аренды имущественного комплекса предприятия.
Завод «Сибэлектротерм» был крупнейшим за Уралом производителем оборудования для электрометаллургии. В сентябре 2017 года признан банкротом с долгом 1,4 млрд руб.
Фото: Юлия Данилова
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