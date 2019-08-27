Завод «Экран» арендует имущество «Сибэлектротерма»

Конкурсный управляющий ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» Сергей Лебедев сообщил о признании АО «Завод Экран» победителем тендера на право заключения договора аренды имущественного комплекса предприятия. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

— Тендер на право заключения договора аренды имущественного комплекса вышеуказанного должника (недвижимое и движимое имущество) с действующими договорами субаренды признать состоявшимся. АО «Завод Экран» признать победителем тендера с ценой предложения 2,050 млн рублей в месяц, в том числе НДС, — говорится в протоколе аукциона.

Отмечается, что АО «Завод Экран» стал единственным участником тендера.

Напомним, торги на право аренды единого имущественного комплекса «Сибэлектротерма» были объявлены конкурсными управляющим завода 5 августа. В перечень имущества входили здания цехов, производственные корпуса, вспомогательные сооружения. Срок аренды – 11 месяцев.

13 августа кредиторы новосибирского завода «Сибэлектротерм» проголосовали за прекращение проведения тендера на право заключения договора аренды имущества ОАО «Сибэлектротерм», объявленного и опубликованного в ЕФРСБ 31.07.2019 года, в связи с допущенными ограничениями конкуренции и допущенным нарушениями ФЗ «О защите конкуренции. Согласно протоколу они предложили конкурсному управляющему ОАО «Сибэлектротерм» в срок до 19.08.2019 г. представить членам комитета кредиторов: проект договора аренды, содержащий условия передачи имущественного комплекса ОАО «Сибэлектротерм» в аренду потенциальному победителю тендера; смету расходов необходимых для содержания и функционирования имущественного комплекса ОАО «Сибэлектротерм» в надлежащем состоянии; смету расходов необходимых для подготовки имущественного комплекса ОАО «Сибэлектротерм» к осенне-зимнему сезону, содержащую конкретный перечень таких работ и их стоимость; отчет об определении рыночной стоимости арендной ставкой имущества должника и обоснование предлагаемого начального размера арендной платы. 16 августа конкурсным управляющим были объявлены новые тендеры на право аренды имущественного комплекса предприятия.

Завод «Сибэлектротерм» был крупнейшим за Уралом производителем оборудования для электрометаллургии. В сентябре 2017 года признан банкротом с долгом 1,4 млрд руб.

Фото: Юлия Данилова