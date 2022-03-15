Новосибирская ТЭЦ-4 увеличила запас тепловой мощности

Ремонтные и инвестиционные программы на ТЭЦ-4 исключили тепловые ограничения в работе станции. Они могли возникнуть по мере застройки северного направления Новосибирска и подключения к централизованному теплоснабжению новых объектов, переключения локальных котельных.

Основные мероприятия провели на четырех котлах из восьми действующих котлоагрегатов, рассказал директор Новосибирской ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко. В частности, на котлах под номерами 6, 7, 8 и 12 заменили воздухоподогреватели. Эти элементы обеспечивают более эффективное горение топлива — за счет подогрева воздуха, подаваемого в топку котла.

Также на котле №6 заменили две ступени водяного экономайзера — оборудования для предварительного нагрева воды перед поступлением в котел. Котлоагрегат стал работать эффективнее и потреблять меньше топлива. А на турбине № 6 модернизировали оборудование в основном бойлере для подогрева сетевой воды.

«Выполненные мероприятия позволили на перспективу снять ограничения паропроизводительности котлов для выдачи тепловой мощности потребителям. Добавлена производительность в объеме не менее 150 Гкал/ч. Это 13% общей установленной тепловой мощности станции — 1 120 Гкал/ч. В целом сейчас загрузка ТЭЦ-4 по отпуску тепла составляет 65% от максимально возможной», — рассказал директор Новосибирской ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко.

Затраты на ремонты, связанные со снятием ограничений в выдаче тепловой мощности, за предыдущие два года составили около 20% от стоимости ремонтных программ ТЭЦ-4. Суммарно это порядка 160 млн рублей.

Планы по увеличению мощности на 2022 год

Власти Новосибирска и застройщики неоднократно заявляли, что видят перспективы дальнейшего развития города в северном направлении — речь идет о перспективах строительства до 5 млн квадратных метров на площади 500 га.

Если основная часть строительных проектов будет реализована, уже в 2024 году ожидается увеличение тепловой нагрузки за счет подключения новых потребителей — в объеме до 177 Гкал/ч. Поэтому ТЭЦ-4 планирует продолжить в 2022 году работы, которые увеличат производительность.

По состоянию на март, в плане — инвестпроект по реконструкции бойлерных установок. При росте нагрузки существующего оборудования может оказаться недостаточно для использования всего пара, вырабатываемого котлами станции.

Это позволит обеспечить нужный гидравлический режим тепловых выводов от ТЭЦ и снять ограничения в транспортировке тепловой энергии потребителям. Чтобы обеспечить рост циркуляции теплоносителя, планируется увеличить пропускную способность бойлеров на 3 тысячи тонн в час.

Проект позволит реализовать еще до 62 Гкал/ч дополнительной тепловой мощности с котельного оборудования, подчеркнул Дмитрий Ниценко.

Поможет ли Калининская котельная

При росте нагрузки на ТЭЦ-4 возможен и запуск в пиковом режиме Калининской газовой котельной мощностью 328 гигакалорий в час (Гкал/ч). Этот режим предполагает подключение мощностей котельной зимой в условиях экстремально холодной погоды и пика нагрузки на оборудование станции.

При необходимости такое решение может быть принято уже к отопительному сезону 2023-2024 года. Об этом сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков в ходе круглого стола с представителями общественности и СМИ в начале марта. В 2018 году котельную заместила ТЭЦ-4, приняв на себя тепловую нагрузку в 100 Гкал/час. С тех пор котельная находится в резерве.

Новосибирская ТЭЦ-4 обеспечивает 17% тепловой энергии, необходимой для снабжения города. Основные потребители — новосибирцы, проживающие в Калининском и Заельцовском районах, а также часть жителей Дзержинского района.