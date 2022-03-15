Новосибирские кондитеры дефицита сахара не испытывают

— Нас эта проблема не коснулась, так как мы четко планируем свои производственные процессы и имеем надежных поставщиков, — рассказала «КП-Новосибирск» шеф-кондитер бренда «Rosemarycake» Марина Романова.

Однако она уверена, что жители сами создают дефицит на полках, скупая товар в больших количествах, чем нужно.

Министр промышленности региона Андрей Гончаров на оперативном совещании 14 марта заверил, что у поставщиков оптовых запасов в наличии более 600 тонн сахара, а в течение недели доставят еще 400 тонн.

По его словам, по продовольственным группам, по сахару, крупам и консервам, запасы составляют в среднем 24 дня, по непродовольственным, бытовой технике, предметам личной гигиены, бытовой химии — около 65 дней, с учетом нынешнего спроса. По состоянию на конец прошлой недели средние минимальные цены в сетевых торговых объектах региона составили на сахар — 60 руб. 37 коп. за килограмм, на крупу гречневую — 106 руб. 40 коп. за килограмм, муку пшеничную — 40 руб. 54 коп. за килограмм, яйцо куриное — 73 руб. 90 коп. за десяток, масло подсолнечное — 115 руб. 58 коп. за литр.

Зачастую после того, как товар исчезает с полок, находятся перекупщики, которые продают его дороже, но через некоторое время продукты вновь возвращается в магазины.

Так уже произошло с вещами и едой из ИКЕА и Макдоналдса, которые начали перепродавать на Avito в несколько раз дороже. Последний так и не закрылся, опасения горожан не подтвердились.