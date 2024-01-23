Новосибирская ТЭЦ-5 в 2023 году увеличила поставки золы-уноса на 21%

Вторсырье из Сибири

В 2023 году Новосибирская область поставила производителям стройматериалов 75 тысяч тонн золы-уноса. Это на 21% больше, чем в 2022 году. Регион является крупнейшим поставщиком золы-уноса в Западной Сибири. Основной поставщик — Новосибирская ТЭЦ-5. Зола, помимо области, отгружается также в соседние регионы.

Всего, по данным компании, в 2023 году 623 тысячи тонн золы-уноса, образованной на предприятиях СГК заместили природное сырье в составе продуктов стройиндустрии Сибири и Урала. Большую часть побочного продукта (483 тысячи тонн) продала Рефтинская ГРЭС, рядом с которой размещен основной потребитель золы-уноса — завод по производству строительных блоков «Теплит».

По Сибири с тепловых электростанций энергокомпания в 2023 году реализовала около 140 тыс. тонн золы-уноса. Основными лидерами по объемам продаж стали Новосибирская ТЭЦ-5, Барнаульская ТЭЦ-3 и Абаканская ТЭЦ.

Основную часть побочного продукта использовали производители строительных блоков и бетонов: 36% и 30% соответственно от общего объема продаж СГК. Еще 12% пришлось на долю производителей железобетонных изделий.

Остальной объем вторсырья направили в основном на производство сухих строительных смесей, гидроизоляционных материалов, цемента.

Новые проекты в Новосибирске и Кемерово

В 2024 году теплоэлектростанции СГК планируют увеличить продажи золы-уноса. По прогнозам, на вторичную переработку будет отправлено не менее 640 тыс. тонн побочного продукта.

В феврале 2024 года Новосибирская ТЭЦ-3 планирует завершить модернизацию системы отбора-отгрузки. Это позволит более активно перерабатывать продукт сгорания угля и меньше направлять его на золоотвалы. Суммарная проектная производительность новой установки составит около 22 тыс. тонн в год.

Новая система отгрузки золы с емкостью для хранения позволит обеспечить потребителям бесперебойную отгрузку вторсырья в летнее время и расширит географию поставок.

Кроме того, в 2024 году будет завершен проект по созданию системы отбора и отгрузки золы-уноса на Кемеровской ГРЭС. Ежегодные отгрузки составят до 55 тыс. тонн продукта.

— Кемеровская ГРЭС станет первой станцией в Сибири, реализующей каменноугольную золу-уноса. Ряд производителей строительных материалов из Кузбасса и других регионов уже обозначили интерес к приобретению такого сырья. Кроме того, на ГРЭС прошли опытно-промышленные испытания по переработке золошлаковых материалов с целью получения из них новых видов продукции: железорудное сырье, алюмосиликатный продукт, шлаковый песок», — рассказала начальник отдела по реализации дирекции по реализации золошлаковых материалов СГК Анастасия Ефремова.

Отмечается, что по каждому продукту будет проведено исследование в лаборатории, получено заключение. Образцы сепарации будут направлены потенциальным потребителям для дальнейших опытных исследований.

Ранее редакция сообщала о том, какие проекты могут быть реализованы в Новосибирской области с привлечением золошлаковых материалов.